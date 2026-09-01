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'मिर्जापुर द मूवी' के लिए 1800 रुपये तक पहुंचे टिकटों के दाम, पहले दिन मचेगा भौकाल!

मिर्जापुर द मूवी का भौकाल बड़े पर्दे पर बड़ी जोर से मचने वाला है. फिल्म की टिकट कई जगहों पर काफी नोट की गई हैं. अनुमान है कि ये ओपनिंग डे पर बंपर कमाई करने वाली है.

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मिर्जापुर फिल्म का भौकाल (Photo:x/@excelmovies)
मिर्जापुर फिल्म का भौकाल (Photo:x/@excelmovies)

ओटीटी पर भौकाल मचाने के बाद, मिर्जापुर की दुनिया बड़े पर्दे पर लौट रही है. मिर्जापुर द मूवी अब बस कुछ ही दिनों में रिलीज हो रही है, जिसे देखने के लिए कई लोग एक्साइटेड होंगे. इस हिट वेब शो को ज्यादातर लोग जानते हैं. ऐसे में जब इसका एक पार्ट थिएटर्स में आ रहा है, तो बवाल मचना भी तय ही समझिए. 

मिर्जापुर के टिकट प्राइज

मिर्जापुर द मूवी की एडवांस बुकिंग बीते दिन 31 अगस्त से शुरू हो गई. देशभर में इसके कई शोज लगे हैं, जहां टिकटों के दाम भी हैरान करने वाले हैं. कई जगह टिकट करीब 149 रुपये से शुरू हो रहे हैं. वहीं कुछ प्रीमियम शो के टिकट काफी महंगे हैं. दिल्ली एनसीआर में नोएडा के सबसे बड़े मॉल डीएलएफ की बात करें, तो यहां रात के शो का एक टिकट ₹1800 तक देखी गई है. मुंबई और कुछ दूसरे शहरों में सामान्य शो के टिकट लगभग 149 रुपये से 500 रुपये के बीच हैं. 

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पहले दिन इतनी कमाई के अनुमान

मिर्जापुर फिल्म कमाई के मामले में भी सबको दंग करने वाली है. अगर सैकनिल्क की रिपोर्ट मानी जाए, तो फिल्म का फर्स्ट डे नेट कलेक्शन 15-20 करोड़ रुपये के बीच में रह सकता है. यानी पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु शर्मा को उनके करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग मिल सकती है. हालांकि अभी कुछ भी फाइनल नहीं है, एडवांस बुकिंग की सिर्फ शुरुआत हुई है. जैसे-जैसे रिलीज डेट नजदीक आती जाएगी, इसके ओपनिंग डे कलेक्शन से राज उठ जाएगा. 

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बात करें मिर्जापुर द मूवी की, तो ये कहानी सीरीज के एपिसोड 6-7 के बीच कहीं सेटअप की गई है. एक्टर अली फजल के मुताबिक, शो में नए किरदारों की एंट्री की गई है, जिससे मिर्जापुर की दुनिया और बड़ी होगी. इस फिल्म को देखना जरूरी इसलिए भी बन जाता है क्योंकि इन किरदारों को बाद में शो से भी जोड़ा जाएगा. 

मिर्जापुर द मूवी की कास्ट में वो सभी पुराने किरदारों की वापसी हुई है, जिन्हें शो में किसी ना किसी मोड़ पर मार दिया गया था. यानी दिव्येंदु शर्मा, अभिषेक बनर्जी, और कुलभूषण खरबंदा भी इस फिल्म में अपने रोल को दोबारा निभाते नजर आएंगे. इस फिल्म को गुरमीत सिंह ने डायरेक्ट, तो फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया है.

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