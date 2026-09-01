नोएडा बस गैंगरेप के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा कदम... बाहरी राज्यों की बसों से जुड़ेगा GPS, रियल-टाइम निगरानी की तैयारी

दिल्ली में नोएडा गैंगरेप मामले के बाद सरकार अब शहर में आने वाली बसों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को बताया कि पड़ोसी राज्यों से दिल्ली आने वाली बसों को जीपीएस सिस्टम से जोड़ा जाएगा, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके. यह फैसला उस दर्दनाक घटना के बाद लिया गया है, जिसमें नोएडा में चलती बस में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था.

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यह पूरा मामला 4 अगस्त की रात का है. मैनपुरी की रहने वाली 16 साल की एक छात्रा, जो 11वीं क्लास में पढ़ती है, अपनी मां से डांट खाने के बाद घर से नाराज होकर निकल गई थी. वह नोएडा सेक्टर 63 में रहने वाले अपने कजिन के पास जाने के लिए एक बस में सवार हुई. लेकिन भारी बारिश के बीच वह गलती से ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर उतर गई. वहां एक बस के कंडक्टर ने उसे बताया कि यह बस सेक्टर 63 जा रही है, जिसके बाद लड़की उस बस में बैठ गई.

पुलिस के मुताबिक, बस में तकनीकी खराबी आने की वजह से उसे ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित एक वर्कशॉप ले जाया गया. इसी दौरान बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने कथित तौर पर लड़की के साथ गैंगरेप किया और बाद में उसे कश्मीरी गेट के पास छोड़कर भाग गए. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

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इस घटना ने साल 2012 के निर्भया कांड की याद ताजा कर दी है, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस घटना पर गहरा दुख जताया और कहा कि बस के ड्राइवर और कंडक्टर की भूमिका बेहद चिंता का विषय है.



उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर बातचीत करेगी, ताकि दिल्ली आने जाने वाली बसों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और मजबूत की जा सके. सरकार का मकसद है कि हर बस की लोकेशन पर नजर रखी जा सके, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.

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