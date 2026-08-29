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Milk Price Hike: महंगाई का झटका! मुंबई में 1 सितंबर से महंगा हो रहा दूध, अब 102 रुपये प्रति लीटर में मिलेगा

दूध की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, जो एक सितंबर से लागू होंगे. मुंबई में 1 सितंबर से दूध की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है. हालांकि,यह बढ़ोतरी पैकेड वाले दूध की कीमतों में नहीं, बल्कि तबेला दूध की कीमतों में हो रही है.

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मुंबई में 9 रुपये बढ़ रही दूध की कीमत. (Photo: File/ITG)
मुंबई में 9 रुपये बढ़ रही दूध की कीमत. (Photo: File/ITG)

दूध के दाम में बड़ी उछाल की गई है. 1 सितंबर 2026 से इसके दाम बढ़ने वाले हैं. यह बढ़ोतरी मुंबई में होने वाली है, वह भी पैकेट वाले दूध के दाम में नहीं, बल्कि तबेला वाले दूध के दाम में बढ़ोतरी होगी. मुंबई में तबेला दूध की कीमतों में प्रति लीटर 9 रुपये की बढ़ोतरी होगी.

दूध के दाम में यह बढ़ोतरी ठीक त्योहारी सीजन से पहले हो रही है. इस बढ़ोतरी के बाद मुंबई में खूले दूध या डेयरी से दूध खरीदने वाले परिवारों पर ज्‍यादा वित्तीय बोझ पड़ेगा और उनका मंथली बजट बढ़ जाएगा. इस बढ़ोतरी के साथ, मुंबई में 93 रुपये प्रति लीटर की कीमत वाला तबेला दूध अब 102 रुपये प्रति लीटर की कीमत पर मिलेगा. 

क्‍यों हो रही ये बढ़ोतरी
तबेला दूध उत्‍पादकों ने कहा कि है संशोधित दरें 1 सितंबर 2026 से प्रभावी होंगी और 28 फरवरी, 2027 तक लागू रहेंगी. उत्‍पादकों ने कहा कि कीमतों में वृद्धि का फैसला पशुओं की लागत में लगातार बढ़ोतरी और पशु आहार, चारे पर होने वाले खर्च में तेज बढ़ोतरी के कारण लिया गया है. 

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इतनी क्‍यों महंगा हो रहा तबेला दूध?
उत्पादकों के अनुसार, हाल के महीनों में डेयरी फार्मों को चलाने की लागत में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिससे 93 रुपये प्रति लीटर की मौजूदा दर पर दूध बेचना जारी रखना मुश्किल हो गया है. अनाज समेत कई तरह के पशु आहार की कीमतों में 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है. चारे और खली की बढ़ी हुई लागत ने दूध उत्पादन की कुल लागत को और भी बढ़ा दिया है. उत्पादकों ने कहा कि उत्पादन लागत में बढ़ोतरी के कारण कीमतों में बदलाव करना बेहद जरूरी है.

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मुंबई की फैमिली पर क्‍या होगा असर? 
9 रुपये प्रति लीटर की यह बढ़ोतरी परिवारों के बजट पर सीधा असर डालेगी. खासकर उन फैमिली पर जो अपने डेली खपत के लिए तबेला दूध पर निर्भर हैं. त्योहारी मौसम से ठीक पहले होने वाली यह बढ़ोतरी, पहले से ही बढ़ती कीमतों से जूझ रहे मुंबईवासियों के लिए एक और बोझ बनने वाली है. 1 सितंबर से मुंबई में तबेला दूध खरीदने वाले उपभोक्ताओं को 93 रुपये प्रति लीटर के बजाय 102 रुपये प्रति लीटर का भुगतान करना होगा. 

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