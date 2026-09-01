scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Apple का इस महीने बड़ा इवेंट, लॉन्च होगा पावरफुल iPhone 18 Pro और Fold Ultra

Apple 9 सितंबर को एक बड़ा इवेंट आयोजित करने जा रहा है, जिसमें कंपनी अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन को लॉन्च करेगी. इसमें iPhone 18 Pro, 18 Pro और पहली बार iPhone Fold Ultra को लॉन्च करेगी. तीनों ही हैंडसेट में कई दमदार फीचर्स देखने को मिलेंगे. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Advertisement
X
iPhone 18 Pro में ये हो सकते हैं ये कलर वेरिएंट. (Photo: AI generated image)
iPhone 18 Pro में ये हो सकते हैं ये कलर वेरिएंट. (Photo: AI generated image)

Apple का इस महीने एक बड़ा इवेंट आयोजित होने जा रहा है, जिसका नाम सर्प्राइस एंड साइन है. कंपनी ऑफिशियली कंफर्म कर चुकी है कि यह इवेंट 9 सितंबर होगा और भारतीय समयनुसार इसकी टाइमिंग रात 10:30 बजे की होगी. इस इवेंट में कंपनी अपना पावरफुल स्मार्टफोन iPhone 18 Pro सीरीज को लॉन्च करेगी. 

iPhone 18 Pro सीरीज के तहत दो हैंडसेट को लॉन्च किया जा सकता है, जिनके नाम 18 Pro और 18 Pro Max होगा. दोनों ही हैंडसेट में पावरफुल चिपसेट का यूज किया जाएगा. अपग्रेड कैमरा और बेहतर बैटरी बैकअप मिलेगा. इसको लेकर अब तक कई लीक्स सामने आ चुके हैं. 

ऐपल इस बार अपना फोल्ड हैंडसेट भी लॉन्च करेगी, जिसका नाम (आईफोन फोल्ड अल्ट्रा) iPhone Fold Ultra होगा. ऐपल पहली बार अपना फोल्ड हैंडसेट लेकर आ रही है, जबकि बाकी ब्रांड पहली ही अपना फोल्ड हैंडसेट लॉन्च कर चुकी है, जिसमें सैमसंग, वनप्लस, शाओमी, हुवावे आदि के नाम शामिल हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Pixel Fold के बाद Apple Fold की बारी, गूगल Vs ऐपल!
Apple iPhone 17 Pro
iPhone 18 Pro लॉन्चिंग के लिए तैयार, इतनी होगी कीमत
iPhone 16 vs iPhone 17
जल्द सस्ते होंगे iPhone 16 या iPhone 17? कौन सा रहेगा बेस्ट
पुराना स्मार्टफोन बनेगा 8,000 रुपये वाला डिवाइस, जानिए कैसे!
Apple का बड़ा इवेंट 9 सितंबर को, iPhone Fold भी आएगा!

iPhone 18 Pro का डिजाइन 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone 18 Pro का डिजाइन iPhone 17 Pro की तुलना में बहुत ज्यादा अलग नहीं है. बैक पैनल पर दिए जाने वाले कैमरा एलाइनमेंट में भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. हालांकि बैक पैनल के कैमरा सेंसर में बदलाव किया जाएगा. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: iPhone 18 Pro Launch Date: Apple का बड़ा इवेंट 9 सितंबर को, Fold भी आएगा!

मिलेगा बड़ा डिस्प्ले का एक्सपीरियंस 

iPhone 18 Pro के डिस्प्ले में बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिखाई देगा, लेकिन डाइनमिक आइलैंड के साइज को छोटा जरूर किया जाएगा. ऐसे में यूजर्स को बड़ी स्क्रीन का फायदा मिलेगा. 

यह भी पढ़ें: Tim Cook का Apple सीईओ के तौर पर आखिरी दिन, अब शुरू होगा नया दौर

A20 Pro चिपसेट का यूज किया जाएगा

iPhone 18 Pro और 18 Pro Max के अंदर ऐपल का A20 Pro चिपसेट का यूज किया जाएगा. रिपोर्ट्स में बताया है कि यह 2nm प्रोसेस पर मैन्युफैक्चर्ड किया गया है. 

आईफोन फोल्ड अल्ट्रा को बुक स्टाइल फोल्डेबल डिजाइन में पेश किया जाएगा, जैसा Samsung Galaxy Z Fold 8 को लॉन्च किया जा चुका है. अफवाहों के मुताबिक, आउटर डिस्प्ले 5.3-5.5 इंच साइज आएगा. वहीं अनफोल्ड होने के बाद करीब 7.8 इंच का डिस्प्ले मिलेगा. दोनों में 120Hz का प्रोमोशन सपोर्ट मिलेगा.  

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    How To Clean Microwave: माइक्रोवेव की जमी चिकनाई और गंदगी साफ करने का सबसे आसान तरीका, बिना रगड़े 5 मिनट में होगी सफाई |
    माता पार्वती की वो जिद जिसने देवों को कर दिया था परेशान, ब्लॉकबस्टर ‘हनुमान अंश’ का वायरल भजन |
    अमरिंदर राजा वडिंग पर क्यों लटकी गिरफ्तारी की तलवार? देखें पंजाब आजतक |
    दिल्ली-NCR में मौसम लेगा करवट! यूपी-बिहार समेत 20 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट |
    मदरसे के लिए हिंदू मंदिर की जमीन पर कब्जा? पाकिस्तान में 125 साल पुराना मंदिर ढहाया |
    बिश्केक में गर्मजोशी के साथ PM मोदी की पुतिन से मुलाकात, देखें दुनिया आजतक |
    'मिर्जापुर द मूवी' के लिए 1800 रुपये तक पहुंचे टिकटों के दाम, पहले दिन मचेगा भौकाल! |
    UP चुनाव 2027: योगी, अखिलेश और मायावती ने मिशन 2027 के लिए तैयार किया मास्टर प्लान! |
    भीख मांग रहे बच्चों के पेट पर किडनी के पास मिला चीरा! अंग तस्करी की आशंका |
    मुंबई में महंगाई का डबल अटैक... महंगी हुई CNG-PNG, ऑटो और काली-पीली टैक्सी का किराया भी बढ़ा
    Advertisement