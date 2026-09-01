दिल्ली-NCR में मौसम लेगा करवट! यूपी-बिहार समेत 20 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट

देश के कई हिस्सों में मॉनसून का असर अब भी तेज बना हुआ है. मौसम विभाग (IMD) ने मंगलवार (1 सितंबर) के​ लिए कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश, आंधी और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है. दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तराखंड समेत करीब 20 राज्यों में मौसम खराब रहने की संभावना है. कुछ इलाकों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे अधिक रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं.

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मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल-उत्तरी ओडिशा तट के पास साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना है. वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है. बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाओं के कारण पूर्वी और मध्य भारत में मॉनसूनी गतिविधियां तेज हो सकती हैं.

दिल्ली-NCR में मौसम लेगा करवट

दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है. दिल्ली-एनसीआर में 1 सितंबर की शाम से 3 सितंबर तक बारिश और आंधी का दौर देखने को मिल सकता है. इस दौरान करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है.

आईएमडी के मुताबिक, मंगलवार को छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. ओडिशा और छत्तीसगढ़ में अलग-अलग जगहों पर बेहद भारी बारिश की भी आशंका है. इस दौरान कई इलाकों में गरज-चमक, आकाशीय बिजली और तेज हवाएं चल सकती हैं. अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश का अनुमान है.

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उत्तर प्रदेश के इन जिलों में अलर्ट

उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बाराबंकी, रायबरेली, फतेहपुर, चित्रकूट, कौशांबी, सोनभद्र, बांदा, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, बरेली, ज्योतिबा फुले नगर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, जौनपुर, अंबेडकर नगर, शाहजहांपुर, बस्ती, आजमगढ़, अयोध्या, गाजीपुर, बलिया, संतकबीरनगर, देवरिया, गोंडा और हमीरपुर में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है.

बिहार में तेज हवा के साथ बारिश

बिहार के गया, जहानाबाद, पटना, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बक्सर, भोजपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, लखीसराय, मुंगेर और बेगूसराय में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है. यहां 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

झारखंड में आंधी-पानी का अलर्ट

झारखंड में बोकारो, सरायकेला, पलामू, गुमला, धनबाद, सिमडेगा, रामगढ़, जमशेदपुर, चतरा, देवघर, हजारीबाग और दुमका में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है. कुछ जगहों पर हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. रांची में अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

पहाड़ों में लैंडस्लाइड का खतरा

उत्तराखंड के चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है. यहां 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. हिमाचल प्रदेश में 1 और 2 सितंबर को सिरमौर, बिलासपुर, सोलन, धर्मशाला, कांगड़ा, मंडी और शिमला में भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना है. हवा की रफ्तार 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

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जम्मू-कश्मीर के मीरपुर, रियासी, राजौरी, बांदीपोरा, गांदरबल, पुंछ, कुपवाड़ा, किश्तवाड़, अनंतनाग, बारामूला और जम्मू में भी भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है. यहां 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. पहाड़ी इलाकों में बारिश के कारण लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ सकता है.

पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में भी बारिश

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर, हावड़ा, कोलकाता, अलीपुरद्वार, दार्जिलिंग, पूर्व बर्धमान, पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा और कालिम्पोंग में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट है. यहां हवा की रफ्तार 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. ओडिशा में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश के साथ गरज, बिजली और तेज हवाओं की संभावना है. वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है. नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी बारिश का अनुमान है.

राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी बारिश

राजस्थान में 1 से 3 सितंबर के बीच कोटा, जयपुर, चुरू, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, जैसलमेर, जालौर, करौली, श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, पाली, राजसमंद, बालोतरा और बीकानेर में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. जयपुर में अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

मध्य प्रदेश के खंडवा, सिवनी, खरगोन, सीधी, उमरिया, शहडोल, नर्मदापुरम, धार, ग्वालियर, कटनी, अशोकनगर, उज्जैन, आगर मालवा, मंदसौर, रतलाम, नरसिंहपुर, भोपाल, इंदौर, दतिया, शिवपुरी और मंडला में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है. यहां करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

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पश्चिम और दक्षिण भारत में भी बारिश

गुजरात, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और गोवा में अपेक्षाकृत ज्यादा व्यापक बारिश का अनुमान है. दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, कराईकल और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में मानसूनी बारिश हो सकती है. आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक में कुछ जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं.

लोगों को सतर्क रहने की दी गई सलाह

तेज आंधी के कारण पेड़-पौधों और फसलों को नुकसान पहुंच सकता है. कुछ इलाकों में बड़े ओले गिरने की भी आशंका है. पूर्वी राज्यों में आकाशीय बिजली का खतरा बना रहेगा, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड की स्थिति बन सकती है. मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में यात्रा से पहले ताजा मौसम अपडेट देखने और घने जंगल वाले रास्तों पर वाहन चलाने से बचने की सलाह दी है. समुद्र में जाने वाले मछुआरों को भी सावधानी बरतने और खराब मौसम के दौरान समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है.

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