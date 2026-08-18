वंदे मातरम की जगह बजा लता मंगेशकर का गाना, एकनाथ शिंदे को मांगनी पड़ी माफी, VIDEO

वंदे मातरम को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब इसे लेकर में महाराष्ट्र से अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां ठाणे में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम में वंदे मातरम् की जगह अचानक लता मंगेशकर का एक गीत बजने लगा.

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इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत कई लोग मौजूद थे. गीत बजते ही कुछ पल के लिए कार्यक्रम का माहौल असहज हो गया. हालांकि, किसी ने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया और मंच से लेकर सभा में मौजूद लोगों तक सभी अपनी जगह खड़े रहे.

करीब चार मिनट तक लता मंगेशकर का गीत चलता रहा और लोग उसके खत्म होने का इंतजार करते रहे. इस दौरान एकनाथ शिंदे के चेहरे के भावों से भी लगा कि उन्हें कार्यक्रम के तय क्रम में हुई गड़बड़ी का अहसास हो गया था.

करीब चार मिनट तक बजता रहा गाना

बताया जा रहा है कि वंदे मातरम के लिए पहले से तैयारी की गई थी, लेकिन तकनीकी और संचालन संबंधी गलती के कारण उसकी जगह दूसरा गीत बज गया. करीब चार मिनट बाद ये गीत खत्म हुआ, जिसके बाद कार्यक्रम को निर्धारित तरीके से आगे बढ़ाया गया.

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एकनाथ शिंदे ने मांगी माफी

घटना के बाद एकनाथ शिंदे ने मंच से इस चूक के लिए माफी मांगी. उन्होंने संबंधित अधिकारियों और आयोजकों को भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न होने देने की हिदायत भी दी. हालांकि इस मामले ने कार्यक्रमों में तकनीकी व्यवस्था और संचालन की सावधानी को लेकर सवाल खड़े कर दिए.

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बता दें कि पहले ही स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में कांग्रेस के पूरा वंदे मातरम न बजाए जाने को लेकर विवाद जारी है. सत्ता पक्ष के नेता लगातार कांग्रेस आलाकमान की निंदा कर रहे हैं और बयानबाजियों का सिलसिला जारी है.

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