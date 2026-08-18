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'सांपों से न डर, न झिझक': नागपंचमी पर अपर्णा यादव की बेटी प्रथमा का निडर रूप, VIDEO VIRAL

नागपंचमी के खास अवसर पर भाजपा नेता अपर्णा यादव की बेटी प्रथमा ने सपेरे के पास मौजूद विषधर सांपों को आजाद कराया. इन सांपों को लखनऊ के आगे सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ा गया. बेटी का यह जीव-प्रेम देखकर मां अपर्णा यादव भावुक हो गईं और पोस्ट साझा कर तारीफ की.

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खुद अपर्णा यादव ने शेयर किया बेटी का वीडियो (Photo- Screengrab)
खुद अपर्णा यादव ने शेयर किया बेटी का वीडियो (Photo- Screengrab)

नागपंचमी के पर्व पर भारतीय जनता पार्टी की नेता अपर्णा यादव की बेटी प्रथमा ने सपेरों से विषधर सांपों को मुक्त कराकर उन्हें लखनऊ से दूर सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया. अपर्णा यादव ने इस दिल छू लेने वाले घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इस वीडियो में प्रथमा निडर होकर दयालुता के साथ सांपों को उनके प्राकृतिक आवास में आजाद कराती हुई नजर आ रही हैं. 

अपनी बेटी के इस जीव-प्रेम, करुणा और साहस को देखकर अपर्णा यादव भावुक हो गईं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक संदेश लिखकर बेटी प्रथमा की जमकर सराहना की है.

अहिंसा परमो धर्मः और मां का भावुक संदेश

अपर्णा यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा, "आज नागपंचमी पे प्रथमा बेटा ने सर्पों को सपेरा से बहुत उदारता से और करुणापूर्वक जंगल में आजाद किया. उन्हें सुदूर लखनऊ के आगे वन क्षेत्र में छोड़ा गया. अहिंसा परमो धर्मः जग में अत्यंत आवश्यक है. मुझे तुम पे बहुत गर्व है बेटा. सदा पशुपति नाथ सबकी रक्षा करें कल्याण करे हर हर महादेव."

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पिता के पशु-प्रेम को आगे बढ़ाती प्रथमा

बेटी के इस कदम से भावुक अपर्णा ने साझा किया कि विषधर सांपों ने भी नन्हीं बालिका को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया. अपने पिता प्रतीक यादव के पशु-प्रेम और उसूलों को बेटी द्वारा इस तरह आगे बढ़ाते देख उनकी आंखों में आंसू आ गए. उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं बेटियां पिता की लाडली होती हैं, लेकिन सच यह है कि बेटी से ज्यादा पिता को कोई प्यार नहीं कर सकता.

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