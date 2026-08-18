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1.42 रुपये रनिंग कॉस्ट, 79 हजार कीमत... YAMAHA के दो स्कूटर लॉन्च

यामाहा ने अपने 125 सीसी इंजन वाले दोनों स्कूटर्स को अपडेट कर दिया है. फसीनो और रेजेडआर के 2026 एडिशन में कलर और नई स्क्रीन जोड़ी गई है. अब इन स्कूटर्स में टीएफटी स्क्रीन का विकल्प मिलेगा. ये स्क्रीन टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन के साथ आती है. यामाहा ने इन स्कूटर्स की कीमतों को भी अपडेट किया है. आइए जानते हैं इनकी डिटेल्स.

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Yamaha Fascino और RayZR नए अपडेट के साथ लॉन्च हुए हैं. (Photo: Yamaha India)
Yamaha Fascino और RayZR नए अपडेट के साथ लॉन्च हुए हैं. (Photo: Yamaha India)

यामाहा (Yamaha) ने भारतीय बाजार में अपने 125 सीसी स्कूटर लाइनअप को अपडेट कर दिया है. ब्रांड ने फसीनो (Fascino) और रेजेडआर 125 (RayZR 125) हाइब्रिड को अपडेट के साथ लॉन्च किया है. स्कूटर्स को ज्यादा टेक सैवी बनाने के लिए अपडेट किया है. इन स्कूटर्स की कीमत को भी अपडेट किया गया है. 

ब्रांड ने दोनों ही स्कूटर्स में कुछ फीचर्स को भी जोड़ा है. स्कूटर के इंजन में कोई बदलाव नहीं हुआ है. दोनों में ही 125 सीसी का एयर कूल्ड इंजन मिलता है. आइए जानते हैं इन स्कूटर्स में क्या कुछ नया मिलेगा और अब इनकी कीमत कितनी है. 

कितनी है कीमत? 

कीमतों की बात करें, तो यामाहा फसीनो का प्राइस 78,980 रुपये से शुरू होती है और 99,030 रुपये एक्स शोरूम तक जाता है. इसे तीन वेरिएंट्स- ड्रम, डिस्क और एस में खरीद सकते हैं. वहीं 2026 रेजेडआर (RayZR 125) की कीमत 79,880 रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है और 1,00,440 रुपये एक्स शोरूम तक जाती है. 

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यामाहा फसीनो और रेजेडआर का सीधा मुकाबला होंडा एक्टिवा 125 और डिओ 125 से, हीरो जूम 125 और डेस्टिनी 125, सुजुकी एक्सेस 125 और सुजुकी एवेनिस 124 के साथ टीवीएस जूपिटर 125 और एनटॉर्क 125 से है. 

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अपडेटेड कलर की बात करें, तो फसीनो 2026 का ड्रम वेरिएंट यलो कॉकटेल, मैटेलिक ग्रीन लाइट, कूल ब्लू मैटेलिक और डिस्क वेरिएंट मैट ब्लैक में आएगा. स्कूटर का स्पेशल वेरिएंट मैटेलिक ऑरेंजिश ग्रे कलर में आएगा. 2026 यामाहा फसीनो एस वेरिएंट में टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पहली बार मिलेगा, जिसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन भी मिलेगा. 

Yamaha RayZR में क्या होगा खास?

यामाहा रेजेडआर (Yamaha RayZR) में भी नए कलर ऑप्शन्स को जोड़ा गया है. स्टैंडर्ड रेजेडआर दो वेरिएंट्स- ड्रम और डिस्क में आएगा. बेस ड्रम वेरिएंट सिर्फ एक कलर ऑप्शन मैटेलिक ब्लैक में आएगा. वहीं डिस्क वेरिएंट में मैटेलिक ब्लैक, डार्क मैट ब्लू और आईस फ्लू वरमिलियन कलर का ऑप्शन मिलेगा. 

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रेजेडआर के स्ट्रीट रैली वेरिएंट में टीएफटी स्क्रीन दी गई है. स्ट्रीट रैली एडिशन में एलसीडी और टीएफटी दो तरह की स्क्रीन का विकल्प अब मिलेगा. स्कूटर के मैट ब्लैक कलर में दोनों स्क्रीन का विकल्प मिलेगा, जबकि आईस फ्लो वरमिलियन सिर्फ एलसीडी में और मैट टाइटन सिर्फ टीएफटी डिस्प्ले के साथ मिलेगा.

कलर और टीएफटी स्क्रीन के अलावा इन स्कूटर्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है. ये दोनों ही स्कूटर 125 सीसी के एयर कूल्ड इंजन के साथ आएंगे, जो 8 बीएचपी की पावर और 10.3 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा. इनके साथ एक सीवीटी गियरबॉक्स मिलेगा.

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फसीनो की बात करें ये स्कूटर 71KM प्रति लीटर का माइलेज ऑफर करता है. यानी 1.42 प्रति किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट में इसे चलाया जा सकता है. हालांकि, रियल लाइफ में इसका माइलेज कम हो सकता है.

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