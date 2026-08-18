"हमें फांसी दें, या जेल भेजे, हम तो..." वंदे मातरम् विवाद पर कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद का बड़ा बयान

वंदे मातरम् को लेकर सियासी विवाद बढ़ता ही जा रहा है. इस मुद्दे पर कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद ने बड़ा बयान दे दिया है. उनका कहना है कि चाहे उन्हें फांसी दी जाए या जेल भेजा जाए, वे वंदे मातरम् के दो ही छंद गाएंगे.

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बी.के. हरिप्रसाद ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से वंदे मातरम् का गायन करती आई है. उनका कहना है कि वे सिर्फ दो ही छंद गाते हैं, और दो ही छंद गाएंगे फिर चाहे उन्हें फांसी दी जाए या जेल भेजा जाए. बी.के. हरिप्रसाद ने आगे कहा कि आजादी की लड़ाई के दौरान 'वंदे मातरम्' और 'इंकलाब जिंदाबाद' के नारे लगाए जाते थे. उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि क्या उन्होंने कभी इनमें से कोई नारा लगाया है. उन्होंने कहा कि देशभक्ति का प्रमाण उन्हें किसी राजनीतिक दल से लेने की जरूरत नहीं है.

गौरतलब है, बीते दिन कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया था. उनका कहना था कि वे अल्लाह के अलावा किसी की वंदना या इबादत नहीं कर सकते. इमरान मसूद ने कहा, "मेरा धर्म मुझे अपने धर्म के हिसाब से इबादत करने की इजाजत देता है. मैं अल्लाह के सिवा किसी की वंदना या इबादत नहीं कर सकता. संविधान ने मुझे यह अधिकार दिया है और कोई मुझसे यह अधिकार नहीं छीन सकता."

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कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा था कि वे वंदे मातरम् नहीं गाएंगे, लेकिन इसके सम्मान में खड़े जरूर होंगे. इससे पहले भी मसूद वंदे मातरम् को लेकर धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला देते हुए ऐसा ही रुख जाहिर कर चुके हैं. मसूद ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस के अधिवेशनों में पहले भी वंदे मातरम् गाया जाता रहा है.

वंदे मातरम् को लेकर यह विवाद ऐसे समय में हो रहा है, जब केंद्र के प्रस्तावित कानून और राष्ट्रीय गीत के सम्मान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार बयानबाजी हो रही है.

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