पति को 17 बार किया फोन... जौनपुर की नवविवाहिता रवीना यादव की मौत, सामने आई उस रात की पूरी कहानी

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 23 साल की रवीना यादव की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. मायके वालों ने पति विपुल यादव पर प्रताड़ित करने और प्रेम संबंधों को लेकर विवाद का आरोप लगाया है. वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है. करीब डेढ़ साल पहले शादी के बंधन में बंधे इस दंपति की कहानी अब एक दर्दनाक मोड़ पर आकर खत्म हो गई है.

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उतई थाना इलाके के उमरपोटी का यह मामला है. उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली रवीना यादव अपने पति विपुल यादव के साथ दुर्ग के उमरपोटी में रह रही थी. घटना वाली रात दोनों घर में मौजूद थे.

इसी दौरान पति की प्रेमिका के घर आने की बात सामने आई. इसकी जानकारी मिलने पर रवीना और विपुल के बीच विवाद होने का दावा किया गया. मायके पक्ष का आरोप है कि विवाद के बाद विपुल रवीना को घर के एक कमरे में छोड़कर बाहर चला गया.

पति को रात में 17 बार किया फोन

परिजनों के मुताबिक, कमरे में रहने के दौरान रवीना ने पति से संपर्क करने की कोशिश की. उनका दावा है कि रात करीब 12 बजे से 2 बजे के बीच रवीना ने विपुल को करीब 17 बार फोन किया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला.

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परिवार का कहना है कि इससे पहले रात करीब 8:30 बजे रवीना ने उस महिला को भी फोन किया था, जिसके साथ उसके पति के संबंध होने का आरोप लगाया गया है.

मामा साहब लाल यादव के अनुसार, दोनों के बीच करीब 15 मिनट तक बातचीत हुई. परिवार का दावा है कि बातचीत के दौरान रवीना ने पति और उस महिला के रिश्ते को लेकर बात की थी.

फिर कमरे में फंदे से लटकी मिली रवीना

परिजनों के अनुसार, इसके बाद रवीना घर के कमरे में चली गई. कुछ समय बाद वह कमरे के अंदर पंखे से दुपट्टे के सहारे फंदे पर लटकी मिली. घटना की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. फिलहाल घटनास्थल से किसी सुसाइड नोट के मिलने की जानकारी सामने नहीं आई है.

डेढ़ साल पहले हुई थी शादी

रवीना और विपुल की शादी करीब डेढ़ साल पहले हुई थी. दोनों मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले बताए गए हैं. विपुल दुर्ग के उमरपोटी इलाके में अपने चाचा भरत यादव के साथ रहकर प्लंबरिंग का काम करता था. रवीना उसके साथ वहीं रह रही थी. दोनों की कोई संतान नहीं थी.

मायके वालों ने लगाए प्रताड़ना के आरोप

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रवीना की मौत के बाद जौनपुर से उसके मायके वाले दुर्ग पहुंचे. मायके पक्ष ने पति विपुल यादव पर रवीना को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं और पुलिस को शिकायत पत्र दिया है. परिजनों का दावा है कि पति-पत्नी के बीच शादी से पहले से ही मतभेद थे. उनका आरोप है कि सगाई के बाद दोनों के रिश्ते में तनाव शुरू हो गया था.

मायके पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि शादी से पहले रवीना की निजी तस्वीरों को लेकर विवाद हुआ था. इसके अलावा शादी के लिए पैसों के लेनदेन से जुड़े आरोप भी लगाए गए हैं. हालांकि, इन सभी आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है. पुलिस का कहना है कि शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों की जांच की जाएगी.

महिला मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पंचनामा

रवीना की शादी को करीब डेढ़ साल ही हुए थे. ऐसे में नवविवाहिता की मौत के मामले में कानूनी प्रक्रिया के तहत पंचनामा महिला कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कराया गया.

पुलिस रिकॉर्ड में मामला उतई थाने में दर्ज किया गया है. शव का पोस्टमार्टम महिला डॉक्टरों की गठित टीम ने किया. पोस्टमार्टम के बाद रवीना के पिता लल्लन यादव और अन्य परिजन शव को लेकर जौनपुर रवाना हो गए.

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पुलिस बोली- हर पहलू की जांच होगी

दुर्ग पुलिस के CSP सत्य प्रकाश तिवारी के अनुसार, घटना के दिन पति विपुल यादव और रवीना के बीच तीसरी महिला को लेकर मतभेद और विवाद हुआ था.

पुलिस के मुताबिक, विवाद के बाद विपुल घर से चला गया. इसी दौरान रवीना ने घर के अंदर पंखे से दुपट्टे के सहारे फांसी लगा ली.

CSP ने बताया कि मृतका के परिजनों ने पति द्वारा प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाते हुए शिकायत पत्र दिया है. पुलिस इन आरोपों की जांच करेगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

अब मोबाइल और कॉल डिटेल से खुलेंगे कई राज

मामले में सुसाइड नोट नहीं मिलने के कारण पुलिस जांच में रवीना का मोबाइल फोन और कॉल डिटेल अहम साबित हो सकते हैं.

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घटना से पहले पति-पत्नी के बीच क्या बातचीत हुई, रवीना ने किन लोगों को फोन किया और घटना वाली रात घर में क्या-क्या हुआ.

पति के कथित प्रेम संबंध, दोनों के बीच विवाद और मायके पक्ष द्वारा लगाए गए प्रताड़ना के आरोपों की भी जांच की जा रही है. एक तरफ मायके वालों के गंभीर आरोप हैं. दूसरी तरफ पुलिस सभी तथ्यों की जांच में जुटी है.

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