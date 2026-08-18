चमोली में 5 दिन बाद खत्म हुआ रेस्क्यू... टनल धंसने से कुल 10 मजदूरों की मौत, 12 घायल

उत्तराखंड के चमोली में स्थित पीपलकोटी टनल हादसे के बाद चलाया जा रहा राहत और बचाव अभियान अब खत्म हो गया है. रेस्क्यू टीमों ने टनल में फंसे आखिरी लापता श्रमिक का शव भी बाहर निकाल लिया है. इस हादसे में कुल 10 मजदूरों की जान चली गई है, जबकि 12 लोग घायल हो गए.

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हाट-सियासैंण, मायापुर (पीपलकोटी) स्थित THDC की 444 मेगावाट क्षमता वाली निर्माणाधीन टेल रेस टनल में 13 अगस्त 2026 को अचानक पानी और भारी मात्रा में मलबा घुस गया था. इस घटना के चलते टनल के अंदर काम कर रहे 22 मजदूर वहीं फंस गए थे.

घटना के तुरंत बाद से ही जिला प्रशासन, पुलिस, NDRF और SDRF की टीमों ने संयुक्त रूप से युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था.

कीचड़ और पानी निकासी के बीच चला सर्च ऑपरेशन

टनल के भीतर कई फीट तक मलबा और पानी जमा हो गया था, जिससे बचाव दल को अंदर दाखिल होने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा. मलबे को हटाने और पानी निकालने के लिए बड़े सक्शन पंपों और एडवांस टूल्स की मदद ली गई. दिन-रात चले इस अभियान में टीमों ने टनल के कोने-कोने में सर्च ऑपरेशन चलाया.

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हादसे में घायल हुए 12 मजदूरों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वहीं, आखिरी लापता मजदूर का शव मिलते ही उसे पोस्टमार्टम और आगे की औपचारिकताओं के लिए जिला चिकित्सालय गोपेश्वर भेज दिया गया है.

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प्रशासन की सतर्कता से पूरा हुआ अभियान

जिला प्रशासन और सभी संबंधित विभागों ने आपस में बेहतर तालमेल बनाकर इस जोखिम भरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया. अधिकारियों लगातार मौके पर मौजूद रहकर स्थिति की निगरानी की कर रहे थे, ताकि राहत कार्य में किसी संसाधन की कमी न आए. अब आखिरी मजदूर बरामद होने के साथ ही बीते कई दिनों से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म हो गया है.

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