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ऋतिक संग KISS सीन को पहले कहा 'न', फिर क्यों मानी कटरीना कैफ? सालों बाद जोया अख्तर ने खोला राज

कटरीना और ऋतिक के KISS सीन को लेकर जोया अख्तर ने बड़ा खुलासा किया. जानिए कटरीना पहले क्यों झिझकीं और आखिर किस वजह से इस सीन के लिए हां कहा.

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ऋतिक-कटरीना के KISS का असली राज! (Photo: Screengrab YT)
ऋतिक-कटरीना के KISS का असली राज! (Photo: Screengrab YT)

कटरीना कैफ का पहला ऑन-स्क्रीन किस ऋतिक रोशन के साथ फिल्म ‘जिंदगी ना मिलेगी दोबारा’ में था. लेकिन जोया अख्तर ने साफ किया है कि ये सीन सिर्फ रोमांस का तड़का लगाने के लिए नहीं रखा गया था. इसके पीछे कहानी और कटरीना के किरदार लैला को समझाने की एक खास वजह थी.

फिल्म में एक सीन आता है जब ऋतिक का किरदार अर्जुन जाने वाला होता है. तभी लैला को अचानक एहसास होता है कि उसके दिल में अर्जुन के लिए क्या है. वह बाइक लेकर उसके पीछे दौड़ती है और फिर बिना ज्यादा सोचे उसे किस कर देती है.

कटरीना ने किस के लिए क्यों हां कहा?

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जोया अख्तर ने बताया कि जब उन्होंने कटरीना से इस सीन के बारे में बात की, तब तक उन्होंने किसी फिल्म में किस नहीं किया था. जोया ने द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया से बातचीत में कहा कि कैटरीना ने सीन पढ़ने के बाद बस इतना कहा- उन्हें समझ आ रहा है कि स्क्रीनप्ले के लिए ये जरूरी है.

यानी कटरीना ने सिर्फ इसलिए हामी भरी क्योंकि सीन कहानी में मायने रखता था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुरुआत में वह इस सीन को लेकर थोड़ी झिझकी थीं, लेकिन जोया से बात करने के बाद मान गईं.

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'KISS से लैला का असली रंग सामने आना था'

जोया के लिए ये सीन सिर्फ लैला और अर्जुन का रोमांटिक मोमेंट नहीं था. वह चाहती थीं कि दर्शकों को लैला का वो पहलू दिखे, जो अब तक सामने नहीं आया था. लैला ऐसी लड़की है जो पल को जीती है और दिल की सुनती है. लेकिन फिल्म के उस मोड़ तक उसने ऐसा कुछ नहीं किया था जो पूरी तरह अचानक और दिल से निकला हो.

इसलिए जोया को लगा कि सिर्फ अर्जुन को अलविदा कह देना काफी नहीं होगा. लैला को कुछ ऐसा करना था जो बिल्कुल इम्पल्सिव हो और उसके किरदार पर मुहर लगा दे. और फिर आता है वो किस- जहां लैला अर्जुन को बस जाते हुए देखने के बजाय खुद आगे बढ़कर अपने दिल की बात कह देती है.

जोया ने लैला और अर्जुन को फेयरी-टेल से जोड़ दिया

जोया ने इस सीन को समझाने के लिए बड़ी मजेदार तुलना की. उनके मुताबिक, अर्जुन स्लीपिंग ब्यूटी है और लैला प्रिंस. इसलिए उसे जगाने के लिए लैला का किस करना जरूरी था. मजाकिया लगने वाली ये बात असल में दोनों के किरदारों को खूब सूट करती है. अर्जुन काम में इतना डूबा हुआ है कि जिंदगी के बाकी हिस्सों से दूर होता जा रहा है. वहीं लैला उसे जिंदगी को खुलकर जीने और अपनी भावनाओं का सामना करने के लिए प्रेरित करती है.

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इसलिए किस महज रोमांटिक सीन नहीं, बल्कि अर्जुन के इमोशनली तौर पर जागने का एक हिस्सा बन जाता है. दिलचस्प बात ये है कि जोया अख्तर ने ऋतिक और कटरीना की जबरदस्त डांसिंग के बावजूद उनके लिए कोई टिपिकल रोमांटिक डुएट नहीं रखा. फिल्म के दौरान लोगों ने सुझाव दिया कि दोनों को एक साथ डांस करते हुए दिखाया जाए. यहां तक कि अर्जुन का बीच पर कोई फैंटेसी सीक्वेंस या कटरीना को ‘सेनोरिटा’ में शामिल करने जैसे आइडिया भी आए.

लेकिन जोया का जवाब साफ था- अगर वो कहानी में फिट नहीं बैठता, तो सिर्फ स्टार्स की केमिस्ट्री दिखाने के लिए क्यों डालें?

आखिरकार किस सीन ने कहानी में अपनी जगह बना ली

2011 में रिलीज हुई ‘जिंदगी ना मिलेगी दोबारा’ सिर्फ अर्जुन और लैला की लव स्टोरी नहीं थी. फिल्म की असली कहानी तीन दोस्तों- अर्जुन, कबीर और इमरान- की थी, जो स्पेन की ट्रिप पर निकलते हैं और इस सफर में अपने डर, रिश्तों और जिंदगी को लेकर अपनी सोच का सामना करते हैं. ऐसे में लैला और अर्जुन का किस भी उसी बड़े सफर का हिस्सा था.

लैला ने उस पल अपने दिल की सुनी और अर्जुन को एक तरह से भावनात्मक झटका दिया. यही वजह है कि कैटरीना का पहला ऑन-स्क्रीन किस सिर्फ एक रोमांटिक सीन बनकर नहीं रह गया, बल्कि किरदार और कहानी को आगे बढ़ाने वाला मोमेंट बन गया.

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बाद में कटरीना ने भी माना था कि ऋतिक के साथ फिल्म में वो छोटा-सा किस कहानी के लिए जरूरी था, हालांकि ऑन-स्क्रीन किस को लेकर उनकी झिझक हमेशा रही.

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