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NCP (SP) विधायक जितेंद्र आव्हाड़ को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस में शिकायत दर्ज

NCP (SP) विधायक जितेंद्र आव्हाड को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है. पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के मुताबिक, आव्हाड ने रविवार को मिली धमकी के बाद वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. फोन करने वाले ने उससे बात करने की कोशिश करने वाले एक पार्टी कार्यकर्ता को भी धमकाया.

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NCP नेता जितेंद्र आव्हाड़ को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है. (File Photo-ITG)
NCP नेता जितेंद्र आव्हाड़ को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है. (File Photo-ITG)

महाराष्ट्र के ठाणे जिले से NCP (SP) विधायक जितेंद्र आव्हाड़ को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है. फोन पर मिली धमकी के बाद उन्होंने स्थानीय पुलिस से शिकायत की है. पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी.

पदाधिकारी के मुताबिक, आव्हाड़ को रविवार को धमकी भरा फोन आया था. इसके बाद वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई. फोन करने वाले ने एक पार्टी कार्यकर्ता को भी धमकी दी, जब उसने फोन पर उससे बात करने की कोशिश की.

पार्टी कार्यकर्ता को भी धमकाने का आरोप

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NCP (SP) के वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि फोन करने वाले ने विधायक जितेंद्र आव्हाड़ को जान से मारने की धमकी दी. जब पार्टी के एक कार्यकर्ता ने फोन करने वाले से बात करने की कोशिश की, तो उसे भी धमकाया गया. हालांकि, फोन करने वाले की पहचान और धमकी देने की वजह के बारे में फिलहाल जानकारी सामने नहीं आई है.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में भिड़े विधायक जितेंद्र आव्हाड और गोपीचंद पडलकर के समर्थक, गाड़ी टच होने पर हुआ था विवाद
 
NCP (SP) विधायक से पहले मुंबई के जुहू इलाके में अभिनेता टाइगर श्रॉफ की BMW कार पर फायरिंग की घटना सामने आई थी. हमलावरों ने कार पर पांच राउंड गोलियां चलाई थीं. इस घटना के बाद अभिनेता की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने टाइगर श्रॉफ से मुलाकात कर उन्हें सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया था. उन्होंने कहा था कि मुंबई में किसी भी गैंग को गैंगवार शुरू करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. पुलिस इस मामले में हमलावरों की पहचान और फायरिंग के पीछे की वजह की जांच कर रही है.

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वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज

जितेंद्र आव्हाड़ ठाणे जिले की मुम्ब्रा-कलवा विधानसभा सीट से विधायक हैं. पार्टी पदाधिकारी के मुताबिक, धमकी मिलने के बाद वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है. पुलिस में शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. फोन करने वाले की पहचान और मामले में आगे की जांच जारी है.

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