scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

VIDEO: बाढ़ बनी आफत तो ग्रामीण बने फरिश्ते, गर्भवती को खाट पर लिटाकर पहुंचाया अस्पताल

रक्षाबंधन के दिन महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के दुर्गम कोईंदुल गांव में बुनियादी सुविधाओं की कमी की दर्दनाक तस्वीर सामने आई. जहां प्रसव पीड़ा शुरू होने पर 26 वर्षीय गर्भवती छाया सुरेश नैताम को अस्पताल ले जाना जरूरी था, लेकिन बाढ़ के कारण एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी.

Advertisement
X
गर्भवती को खाट पर लिटाकर ले जाते ग्रामीण. (Photo: Screengrabs)
गर्भवती को खाट पर लिटाकर ले जाते ग्रामीण. (Photo: Screengrabs)

रक्षाबंधन के दिन जब बहन की रक्षा का संकल्प लिया जा रहा था, तब महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के अति दुर्गम कोईंदुल गांव में एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी. नालों पर पुल नहीं होने और बाढ़ के कारण एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी. ऐसे में ग्रामीणों ने गर्भवती महिला को खाट पर लिटाकर कांवड़ के सहारे बाढ़ का पानी पार कराया और नदी के दूसरी ओर पहुंचाया.

ग्रामीणों ने गर्भवती को कांवड़ के सहारे कराया पार
जानकारी के अनुसार गढ़चिरौली जिले में एटापल्ली तहसील के कोईंदुल गांव में आज भी पक्की सड़क की सुविधा नहीं है. ग्रामीणों के अनुसार गांव तक पहुंचने के लिए दो नाले पार करने पड़ते हैं. शुक्रवार सुबह छाया सुरेश नैताम (26) को प्रसव पीड़ा शुरू होने के बाद तत्काल अस्पताल ले जाना जरूरी था. लेकिन लगातार बारिश के कारण दोनों नालों में बाढ़ आ गई और एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई.

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीणों ने तत्परता दिखाई. ऐसे में सबसे पहले गर्भवती महिला को खाट पर लिटाकर कांवड़ के सहारे बाढ़ के पानी से दोनों नाले पार कराए गए. इसके बाद दूसरी ओर पहुंची एंबुलेंस से महिला को अस्पताल ले जाया गया. इस दौरान स्वास्थ्य सेविका भी उनके साथ मौजूद थीं. ग्रामीणों का आरोप है कि हर साल बारिश के मौसम में उन्हें इसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इससे पहले 20 जुलाई को भी पुष्पा परसा नामक गर्भवती महिला को नाला पार कर इलाज के लिए ले जाने की नौबत आई थी.

सम्बंधित ख़बरें

Maharashtra Chandrapur Firing
महाराष्ट्र में कोर्ट के सामने फायरिंग, बदमाशों ने आदमी के सिर में मारी गोली
MPSC की ड्रग परीक्षा रद्द.
महाराष्ट्र ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा रद्द, स्क्रीनिंग परीक्षा में गड़बड़ी के बाद बड़ा फैसला
बाढ़ के बीच गर्भवती को खाट पर लिटाकर ले गए ग्रामीण
घटना से अन्य छात्राओं में दहशत. (File Photo; ITG)
हॉस्टल में जमीन पर सो रही थीं छात्राएं, जहरीले सांप ने काटा... 3 की मौत
नहाने गए 4 बच्चों में 3 की डूबने से मौत, गांव में मातम
Advertisement

अन्य मरीजों को भी कई बार इसी तरह जोखिम उठाकर अस्पताल पहुंचाना पड़ा है. ग्रामीणों का कहना है कि पुल और पक्की सड़क की मांग बार-बार किए जाने के बावजूद अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ है. जिससे ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति भारी नाराजगी है. 

ग्रामीणों ने प्रशासन से की ये मांग
राजेश नरोटे समेत अन्य ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के 79 वर्ष बाद भी बुनियादी परिवहन सुविधा के अभाव में गर्भवती महिला को बाढ़ के पानी से होकर अस्पताल ले जाने की नौबत आना प्रशासन के लिए गंभीर चिंता का विषय है. प्रशासन को जागकर पुल और पक्की सड़क का काम तत्काल शुरू करना चाहिए.

फिलहाल रक्षाबंधन के दिन सामने आई यह घटना गढ़चिरौली के दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं की वास्तविक स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करती है. हालांकि अभी ग्रामीणों के आरोपों पर प्रशासन की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    Janmashtami 2026: इस दिन मनाई जाएगी जन्माष्टमी, नोट कर लें पूजा का शुभ मुहूर्त |
    हर कोई फोड़ता है इसके बुलबुले, लेकिन बबल रैप बनाने की वजह कुछ और ही थी |
    Kale Chane ki Chaat: पोहा-पराठा छोड़िए, वीकेंड पर नाश्ते में बनाएं प्रोटीन से भरपूर काले चने की चाट |
    LLB में 4 साल हुआ फेल तो बना ली खुद की फर्जी डिग्री, फिर बन गया फेक मार्कशीट का सौदागार... चौंका देगी ये कहानी |
    पुलिया पर उफान था, फिर भी बाइक आगे बढ़ा दी... अगले ही पल नदी में बह गया युवक, रोंगटे खड़े कर देगा Video |
    5 से 10 लाख में बनती थी डिग्री! मास्टरमाइंड गिरफ्तार, खुद फर्जी LLB डिग्री से कर रहा था वकालत! |
    त्रिशूली हाइड्रो पावर टनल से 350 मजदूर सुरक्षित निकाले गए |
    त्रिशुली नदी में बाढ़ के कहर से बचने के लिए टनल में भागे लोग |
    ‘मेरे पति को ये हॉट लगता था’, बाइसेक्शुअलिटी पर एक्ट्रेस के बेबाक बोल, टूटा रिश्ता, बोली- कल पैनसेक्शुअल भी हो सकती हूं |
    2 देशों के दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी, पहला पढ़ाव रहेगा उज्बेकिस्तान
    Advertisement