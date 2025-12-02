सहारनपुर में 6 महीने बाद कब्र से निकाली गई सलमान की लाश! लव अफेयर में पत्नी पर जहर देने का शक, नाबालिग बेटी ने खोला राज

यूपी के सहारनपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. 6 महीने पहले दफनाए गए सलमान के शव को एसडीएम के आदेश पर दोबारा पोस्टमार्टम के लिए कब्र से निकलवाया गया है. मृतक के भाई ने आरोप लगाया है कि सलमान की पत्नी ने ही उसे जहर देकर मारा और इसे सामान्य मौत बताकर दफना दिया गया था. 13 साल की बेटी के खुलासे के बाद परिवार का शक गहराया. सलमान की शादी 14 साल पहले हुई थी और उसके चार बच्चे थे.

और पढ़ें

13 साल की बेटी ने किया बड़ा खुलासा, गहराया परिवार का शक

सहारनपुर में 31 मई को सलमान की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने आनन-फानन में शव को दफना दिया था. तब स्थानीय लोगों ने शव के नीला पड़ने की बात कहकर तुरंत दफनाने की सलाह दी थी.

लेकिन, 26 दिन बाद मृतक की 13 वर्षीय बेटी ने अपने बड़े चाचा सरफराज को खुलासा किया कि उसकी मां का किसी और से अफेयर चल रहा है, जिसके कारण घर में लगातार झगड़े होते थे. इस जानकारी के बाद परिवार का संदेह और गहरा गया.

'पत्नी ने जहर देकर की हत्या', भाई ने प्रशासन से की पोस्टमार्टम की मांग

मृतक सलमान के भाई सरफराज ने आरोप लगाया कि सलमान की पत्नी ने ही उसे जहर देकर मार डाला और मामले को सामान्य मौत बताकर जल्दबाजी में दफना दिया. परिवार का दावा है कि मृतक की पत्नी के पहले भी दो-तीन अवैध संबंध रह चुके हैं. सरफराज ने बताया कि मौत वाले दिन भी परिस्थितियां सामान्य नहीं थीं और शव का रंग बदलना शक को और पुख्ता कर रहा था. परिजनों के लगातार आरोपों के बाद सरफराज ने प्रशासन से पोस्टमार्टम की मांग की, जिसके बाद एसडीएम के आदेश पर 6 महीने बाद शव को निकाला गया है.

Advertisement

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा मौत के रहस्य का खुलासा

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने जानकारी दी कि एसडीएम के आदेश पर शव को कब्र से निकलवा कर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. मृतक के भाई ने सलमान की पत्नी पर जहर देकर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असल वजह स्पष्ट हो पाएगी और फिर उसी आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही तय करेगी कि सलमान की मौत प्राकृतिक थी या आरोपों में कोई सच्चाई है.



---- समाप्त ----