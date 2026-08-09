scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रांची प्रोटेस्ट: 10 अगस्त को विधानसभा कूच करेंगे छात्र, कहा- हुड़दंग न मचे

रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्र संगठनों ने 10 अगस्त को विधानसभा तक मार्च करने का ऐलान किया है. छात्रों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील की है. प्रदर्शनकारियों से अपील की गई है कि ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होगा और किसी तरह का हंगामा न हो.

Advertisement
X
रांची में छात्र पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा तक मार्च करेंगे. (Photo- PTI)
रांची में छात्र पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा तक मार्च करेंगे. (Photo- PTI)

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है. छात्रों ने 10 अगस्त को 'विधानसभा घेराव' की पूरी तैयारी कर ली है. ऐसे में प्रोटेस्ट छात्र संगठनों ने प्रदेश भर के छात्रों से ज्यादा से ज्यादा संख्या में रांची पहुंचने की अपील की है.

छात्र नेताओं ने आंदोलन में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को 10 अगस्त को सुबह 10 बजे से पहले रांची स्थित पुरानी विधानसभा के पास पहुंचने का निर्देश दिया है. छात्र नेताओं ने बताया कि सभी छात्र पहले पुरानी विधानसभा के पास जमा होंगे और वहीं से एक साथ नई विधानसभा की ओर पैदल मार्च करेंगे.

आंदोलन कर रहे छात्रों ने बताया है कि ये विधानसभा मार्च पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से होगा. जंतर-मंतर पर हुए बवाल से सबक लेते हुए छात्रों को सख्त हिदायत दी गई है कि मार्च के दौरान किसी भी तरह का हंगामा, उपद्रव या हुड़दंग न मचाया जाए.

सम्बंधित ख़बरें

Mallikarjun Kharge
रांची के छात्रों के साथ खड़गे, बोले- 'राहुल गांधी ने दी ताकत'
Ranchi JPSC, JSSC Protest
रांची प्रोटेस्ट: छात्रों के बीच खींचतान, अब अलग-अलग गुट से मिलेगी सरकार
Kiren Rijiju and Rahul Gandhi
'गलती कर दी, रांची जाना चाहिए था', किरेन रिजिजू का राहुल गांधी पर कटाक्ष
Student Protest Ranchi
रांची: सरकार के साथ तीसरे राउंड की बातचीत, छात्र गुटों में जारी खींचतान
Rahul gandhi chhatron ki goonj prayagraj
दर्द, डेटा और दौलत... Gen-Z से राहुल गांधी की बात, BJP बोली- रांची जाइए

छात्र नेताओं का कहना है कि अब तक चले उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन की तारीफ पूरे देश में हो रही है. इसी अनुशासित दबाव के कारण सरकार बैकफुट पर आई है. ऐसे में आंदोलन की इस छवि को किसी भी हाल में खराब नहीं होने देना है.

Advertisement

'जितनी बड़ी संख्या, उतनी मजबूत होगी आवाज'

छात्र संगठनों ने प्रदर्शनकारियों से अपनी एकता का सबूत देने के लिए कहा है. उनका कहना है कि अपनी मांगों को मजबूती से मनवाने के लिए छात्रों की भीड़ ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है. जितनी ज्यादा संख्या में युवा रांची पहुंचेंगे, सरकार पर उतना ही दबाव बनेगा.

यह भी पढ़ें: रांची प्रोटेस्ट: छात्रों के बीच खींचतान, अब अलग-अलग गुट से मिलेगी सरकार... थोड़ी देर में वार्ता

परिवहन की रुकावटों से बचने की सलाह

प्रशासनिक स्तर पर बसों को रोके जाने की आशंका को देखते हुए छात्रों से रविवार को ही रांची पहुंचने के लिए कहा गया है. जिन छात्रों के क्षेत्रों से ट्रेन की सुविधा मौजूद है, उन्हें बसों के बजाय ट्रेन से यात्रा करने की सलाह दी गई है ताकि वो समय पर मार्च के लिए पहुंच सके.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    बिहार के मुंगेर में थाना परिसर से अचानक ट्रक गायब हो गया |
    10 साल पहले पिता चले गए, अब सांड के हमले में मां-बेटे की भी मौत... भदोही के परिवार की दर्दनाक कहानी |
    Eyewitness to a Nation: 50 साल का सफर, पत्रकारिता के जोखिम और बदलते भारत की तस्वीर... |
    लखनऊ में BJP का हर घर तिरंगा अभियान, यात्रा में सैकड़ों युवा हुए शामिल |
    बिहार: जीप ने पहले पुलिसकर्मियों को मारी टक्कर, फिर दुकान में घुसी; 1 की मौत |
    कोहली-सचिन से बड़ा खिलाड़ी रहा है यह दिग्गज! ब्रेट ली ने बताया कौन है ऑल-टाइम बेस्ट क्रिकेटर? नाम सुनकर उड़ जाएंगे होश |
    यहां 50 लाख रुपये की सैलरी भी नहीं बना सकती अमीर? इंजीनियर ने समझाया पूरा गणित |
    Sawan Second Somwar 2026: सावन के दूसरे सोमवार पर बनेगा महा-संयोग! बुधादित्य योग से 4 राशियों को मिलेगा अपार पैसा |
    KBC 18 में पहुंचे आमिर खान, हुए ट्रोल, यूजर्स बोले- चौथी शादी कब होगी? |
    ₹500 की ट्रेन टिकट पर सरकार कितनी सब्सिडी देती है? रेलवे ने बताया पूरा हिसाब
    Advertisement