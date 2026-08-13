रांची: 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालेंगे प्रदर्शनकारी छात्र, CM आवास का घेराव नहीं

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया है. छात्र प्रदर्शनकारी के मुताबिक, 15 अगस्त की सुबह रांची में तिरंगा यात्रा आयोजित की जाएगी.

और पढ़ें

अभ्यर्थी ने कहा कि JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच की ओर से मुख्यमंत्री आवास के घेराव को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. उन्होंने प्रशासन से अपील की कि आंदोलन में शामिल वास्तविक छात्रों को परेशान न किया जाए और अगर किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए.

15 अगस्त की सुबह निकलेगी तिरंगा यात्रा

JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस पर उनका प्रदर्शन लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा. इसी के तहत 15 अगस्त की सुबह तिरंगा यात्रा निकालने की तैयारी है.

छात्र प्रदर्शनकारी ने कहा कि तिरंगा यात्रा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित की जाएगी. उन्होंने इसे छात्रों के अधिकारों और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग से जोड़ते हुए शांतिपूर्ण विरोध बताया.

Advertisement

CM आवास घेराव को लेकर क्या बोले छात्र?

मुख्यमंत्री आवास के घेराव की खबरों पर छात्र ने स्पष्ट किया कि JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच ने इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से सामने आ रही ऐसी सूचनाओं को संगठन का आधिकारिक निर्णय नहीं माना जाना चाहिए. छात्र ने प्रशासन से भी अपील की कि आंदोलन के दौरान वास्तविक अभ्यर्थियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

प्रदर्शनकारी छात्रों ने FIR को लेकर भी प्रशासन से सावधानी बरतने की अपील की. उन्होंने कहा कि अगर प्रदर्शन के दौरान किसी तरह की कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हुई है तो प्रशासन को वास्तविक उपद्रवियों की पहचान करनी चाहिए.

JPSC परीक्षा गड़बड़ी मामले में CID की कार्रवाई तेज

वहीं, JPSC की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही CID ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. जांच एजेंसी सात वांछित आरोपितों की तलाश में झारखंड के कई जिलों में छापेमारी कर रही है.

CID के मुताबिक, आदित्य पांडेय, पवन कुमार सिंह, रविशंकर कुमार, संतोष कुमार सिंह, सानंद प्रकाश, लालू कुमार यादव और सौरभ कुमार पांडेय की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमों ने कई स्थानों पर दबिश दी है.

जांच एजेंसी परीक्षा में कथित गड़बड़ी से जुड़े साक्ष्यों को जुटाने में लगी है. इसी क्रम में प्राप्त OMR की कार्बन कॉपी के मिलान और स्क्रूटनी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.

---- समाप्त ----