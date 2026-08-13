ब्रिटेन में भीषण गर्मी की मार, लंदन में साल का सबसे गर्म दिन, 38 के पार पहुंचा पारा

ब्रिटेन में गुरुवार को इस साल का अब तक का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया. पश्चिमी लंदन में तापमान 38.1 डिग्री सेल्सियस (100.6 डिग्री फारेनहाइट) तक पहुंच गया. ब्रिटेन की राष्ट्रीय मौसम सेवा मेट ऑफिस ने इसकी जानकारी दी है. देश इस समय साल की पांचवीं हीटवेव का सामना कर रहा है.

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मेट ऑफिस के मुताबिक, गुरुवार को दर्ज तापमान ने इस साल के पिछले अधिकतम तापमान का रिकॉर्ड तोड़ दिया. इससे पहले 28 जून को ब्रिटेन में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस (100.4 डिग्री फारेनहाइट) दर्ज किया गया था. हालांकि गुरुवार की भीषण गर्मी के बावजूद अगस्त महीने का ब्रिटेन का ऑल टाइम रिकॉर्ड नहीं टूटा. अगस्त में देश का रिकॉर्ड अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस (101.3 डिग्री फारेनहाइट) है, जो साल 2003 में दर्ज किया गया था. गुरुवार का तापमान इस रिकॉर्ड से महज 0.4 डिग्री सेल्सियस कम रहा.

साल की पांचवीं हीटवेव का सामना कर रहा ब्रिटेन

ब्रिटेन में इस साल लगातार गर्मी के दौर देखने को मिले हैं. फ्रांस की तरह ब्रिटेन भी अब साल की पांचवीं हीटवेव से गुजर रहा है. तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच गुरुवार को पश्चिमी लंदन देश का सबसे गर्म इलाका बन गया. 38 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान ब्रिटेन जैसे अपेक्षाकृत ठंडे मौसम वाले देश के लिए असामान्य रूप से गर्म स्थिति मानी जाती है. इस साल पहले ही कई बार गर्म हवाओं और अधिक तापमान का दौर देखने को मिल चुका है.

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यूरोप के कई हिस्से भी इस समय तेज गर्मी की चपेट में हैं. ब्रिटेन के साथ फ्रांस में भी पांचवीं हीटवेव दर्ज की गई है. ऐसे में अगस्त में तापमान एक बार फिर तेजी से बढ़ने से गर्मी को लेकर चिंता बढ़ी है. फिलहाल 38.1 डिग्री सेल्सियस के साथ ब्रिटेन ने 2026 का अपना नया अधिकतम तापमान दर्ज कर लिया है. हालांकि यह आंकड़ा अगस्त 2003 में बने 38.5 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड से अब भी नीचे है.

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