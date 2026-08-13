'मुख्यमंत्री जी, बहुत बेइज्जती हो गई', CM के सामने BJP नेताओं का फूटा गुस्सा, पुलिस पर गंभीर आरोप

सोनीपत के मुरथल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कार्यक्रम के दौरान उस समय माहौल गरमा गया, जब भाजपा नेताओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर मुख्यमंत्री के सामने ही नाराजगी जाहिर कर दी. आरोप है कि मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे भाजपा नेताओं को पुलिस ने रोक दिया और इस दौरान उनके साथ धक्का-मुक्की हुई. मामला मुरथल स्थित दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय का है. यहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था. कार्यक्रम के दौरान सामने आए वायरल वीडियो में भाजपा नेताओं और पुलिस के बीच बहस और धक्का-मुक्की होती दिखाई दे रही है.

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वायरल वीडियो में कुछ भाजपा नेता मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं. पुलिस उन्हें रोकती दिखाई दे रही है. इसी दौरान भाजपा नेताओं और पुलिस के बीच बहस होती है. मामले को लेकर भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की.

CM के सामने बोले, बहुत बेइज्जती हो गई

वायरल वीडियो में भाजपा नेता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने अपनी शिकायत रखते हुए कहते सुनाई दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, बहुत बेइज्जती हो गई है. अब अपमान सहन नहीं किया जाएगा. भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री के सामने पुलिस की कार्यप्रणाली और कथित दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाया. नेताओं का आरोप था कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री से मिलने के लिए भाजपा नेताओं को ही पुलिस के धक्के खाने पड़ रहे हैं. इसी दौरान एक भाजपा नेता मुख्यमंत्री के सामने यह कहते हुए भी सुनाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री जी, चूड़ी टाइट कर दो. वायरल वीडियो सामने आने के बाद यह पूरा मामला चर्चा में आ गया है.

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भाजपा नेताओं की शिकायत के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी मामले पर अपनी बात रखी. मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ गलत व्यवहार करना उचित नहीं है. मुख्यमंत्री के सामने ही भाजपा नेताओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की. इसके बाद सोनीपत पुलिस कमिश्नर ममता सिंह भी मुख्यमंत्री के सामने सफाई देती नजर आईं. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आने के बाद भाजपा नेताओं और पुलिस के बीच कथित धक्का-मुक्की को लेकर चर्चा शुरू हो गई है.

लगातार दूसरे कार्यक्रम में सामने आया विवाद

खास बात यह है कि भाजपा नेताओं और पुलिस के बीच विवाद का यह पहला मामला नहीं बताया जा रहा है. इससे पहले भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जब एक निजी कोचिंग सेंटर के कार्यक्रम में पहुंचे थे, तब भी एक वीडियो सामने आया था. उस वायरल वीडियो में भाजपा पदाधिकारी और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की होती दिखाई दी थी. अब मुरथल में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान एक बार फिर भाजपा नेताओं और पुलिस के बीच विवाद की तस्वीरें सामने आई हैं. यानी लगातार दूसरे कार्यक्रम में भाजपा नेताओं और पुलिस के बीच विवाद और धक्का-मुक्की से जुड़े वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में है.

मुरथल के कार्यक्रम में भाजपा नेताओं की शिकायत के बाद सोनीपत पुलिस कमिश्नर ममता सिंह भी मुख्यमंत्री के सामने सफाई देती नजर आईं. भाजपा नेताओं ने पुलिस के व्यवहार को लेकर अपनी नाराजगी मुख्यमंत्री के सामने रखी थी. वायरल वीडियो में मुख्यमंत्री के सामने भाजपा नेताओं को अपनी बात रखते हुए देखा जा सकता है. इसी दौरान नेताओं की ओर से पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए गए. भाजपा नेताओं का कहना था कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में ही उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पुलिस द्वारा रोका गया और कथित तौर पर उनके साथ धक्का-मुक्की की गई.

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वायरल वीडियो से सामने आया पूरा मामला

इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े वायरल वीडियो में कार्यक्रम स्थल पर भाजपा नेताओं और पुलिस के बीच बहस होती दिखाई दे रही है. वीडियो में भाजपा नेताओं को मुख्यमंत्री से मिलने से रोके जाने और पुलिस के साथ बहस करते हुए देखा जा सकता है. इसके बाद भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की. एक नेता ने अपनी बात रखते हुए मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग के अंदाज में कहा कि बहुत बेइज्जती हो गई है और अब अपमान सहन नहीं किया जाएगा. मुख्यमंत्री के सामने नेताओं की इस नाराजगी के बाद पुलिस कमिश्नर ममता सिंह ने भी अपना पक्ष रखा.

मुरथल के दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय में आयोजित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान सामने आया यह विवाद अब राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है. खास तौर पर इसलिए क्योंकि भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री के सामने ही पुलिस की कार्यप्रणाली और कथित दुर्व्यवहार की शिकायत की.

वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ गलत व्यवहार करना उचित नहीं है. इस घटनाक्रम के वायरल वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में पुलिस और भाजपा पदाधिकारियों के बीच तालमेल को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

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