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गुरुग्राम: बाल पकड़कर धक्का दिया, फिर मारे थप्पड़, करोड़ों के फ्लैट में करोड़पति मालकिन ने मेड को पीटा, चुपके से बना VIDEO वायरल, केस दर्ज

गुरुग्राम की कमेलियास सोसाइटी में महिला द्वारा मेड से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने खुद ही संज्ञान लिया है. सुशांत लोक थाना पुलिस में FIR दर्ज की है. पुलिस के मुताबिक यह घटना 24 जुलाई की है.

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मेड से मारपीट पुलिस ने खुद दर्ज किया केस. (Photo: Screengrab)
मेड से मारपीट पुलिस ने खुद दर्ज किया केस. (Photo: Screengrab)

गुरुग्राम के सेक्टर-42 स्थित प्रतिष्ठित द कमेलियास अपार्टमेंट में एक महिला द्वारा मेड के साथ मारपीट किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है. वीडियो सामने आने के बाद सुशांत लोक थाना पुलिस ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है. पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी है. मामला द कमेलियास अपार्टमेंट के टावर नंबर 7 के फ्लैट नंबर 407-B से जुड़ा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था. वीडियो में एक महिला मेड के साथ मारपीट करती हुई दिखाई दे रही है. वीडियो सामने आने के बाद इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया गया और दावा किया गया कि यह गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड स्थित पॉश सोसाइटी कमेलियास का है.

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स लगातार इस पर प्रतिक्रिया देने लगे. कई लोगों ने वीडियो पर कमेंट करते हुए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए. इसके बाद पुलिस ने वायरल वीडियो का स्वतः संज्ञान लिया और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस के अनुसार, वायरल वीडियो सामने आने के बाद सुशांत लोक थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की. BNS की धारा 115(2) और 127(2) के तहत FIR संख्या 148 दर्ज की गई है. पुलिस ने मामले की जांच के लिए मौके पर जाकर भी पड़ताल की.

लग्जरी सोसाइटी में मेड से मारपीट

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वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए हेड कांस्टेबल राकेश और सिपाही रोहित ने मौके पर पहुंचकर स्थलीय जांच की. पुलिस की जांच में सामने आया कि वीडियो में दिखाई दे रही घटना बीते 24 जुलाई 2026 की है. प्रारंभिक जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि वीडियो में महिला के साथ मारपीट करने वाली महिला फ्लैट की मालकिन है. पुलिस ने प्रारंभिक जांच और उपलब्ध तथ्यों के सत्यापन के आधार पर मामला दर्ज किया है. मामले की औपचारिक रिपोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट और पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी भेज दी गई है. अब पुलिस घटना से जुड़े बाकी पहलुओं की जांच कर रही है.

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इस पूरे मामले की आगे की जांच और अनुसंधान की जिम्मेदारी हेड कांस्टेबल राकेश को सौंपी गई है. पुलिस के मुताबिक वह घटना से जुड़े सभी पहलुओं की वैधानिक तरीके से जांच कर रहे हैं. इसमें वायरल वीडियो से जुड़े तथ्यों और घटना की परिस्थितियों की भी पड़ताल की जा रही है. मामला जिस सोसाइटी से जुड़ा है, वह गुरुग्राम की सबसे चर्चित और महंगी रिहायशी सोसाइटी में शामिल है. सेक्टर-42 में स्थित द कमेलियास को बेहद लग्जरी सोसाइटी के तौर पर जाना जाता है. इसी वजह से यहां का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद तेजी से चर्चा में आ गया.

जानकारी के मुताबिक, कमेलियास का एक फ्लैट यानी पेंटहाउस करीब 190 करोड़ रुपये में बिका था. वहीं, सोसाइटी के दूसरे फ्लैट भी करीब 100 करोड़ रुपये की कीमत में बिके थे. ऐसे में करोड़ों रुपये की इस पॉश सोसाइटी से सामने आए मारपीट के वीडियो ने लोगों का ध्यान खींचा. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों की सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया पुलिस कार्रवाई को लेकर सामने आई. यूजर्स सवाल उठा रहे थे कि अगर वीडियो में महिला के साथ मारपीट दिखाई दे रही है तो पुलिस ने इस मामले में क्या कार्रवाई की. इसके बाद पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेकर मामले को जांच में लिया.

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पुलिस ने दर्ज किया केस 

पुलिस की कार्रवाई के बाद अब मामले में औपचारिक जांच शुरू हो गई है. पुलिस ने BNS की धारा 115(2) और 127(2) के तहत FIR दर्ज कर ली है. मौके पर जाकर स्थलीय जांच भी की जा चुकी है. पुलिस के मुताबिक घटना 24 जुलाई की है और प्रारंभिक जांच में फ्लैट मालकिन द्वारा मारपीट किए जाने की बात सामने आई है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. हेड कांस्टेबल राकेश को अनुसंधान की जिम्मेदारी दी गई है. मामले से जुड़े तथ्यों की वैधानिक तरीके से जांच की जा रही है. वायरल वीडियो के बाद शुरू हुई पुलिस कार्रवाई अब FIR दर्ज होने तक पहुंच चुकी है.
 

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