बिन शादी मां बनेंगी आम्रपाली दुबे? फैसले के खिलाफ परिवार, गुस्सा हुए पिता, फूट-फूटकर लगीं रोने

भोजपुरी इंडस्ट्री की टॉप हीरोइन आम्रपाली दुबे 39 साल की हैं. उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है. लेकिन वो मां बनना चाहती हैं. रियलिटी शो भोजपुरी बवाल में आम्रपाली ने अपनी इस विश का खुलासा किया है. मां बनने को लेकर वो देवी से मन्नत भी मांग चुकी हैं. अब बस फैमिली से बात करने की देरी है.
आम्रपाली की पूरी होगी मन्नत
रियलिटी शो में आम्रपाली ने इस फैसले को लेकर घरवालों से बात करने की ठानी है. इससे पहले वो अपने करीबी दोस्त निरहुआ संग दिल की बात कहती हैं. आम्रपाली ने बताया कि घरवालों से बात करने से पहले उन्हें घबराहट हो रही है. वो उनके रिएक्शन को लेकर परेशान हैं. लेकिन वो शांति से बात करेंगी. निरहुआ ने एक्ट्रेस को समझाया कि उनकी फैमिली ओपन माइंडेड हैं. उनके पेरेंट्स उन्हें समझते हैं. वो बेटी की मां बनने की चाहत को भी समझेंगे.
पेरेंट्स का कैसा है रिएक्शन?
आने वाले एपिसोड में आम्रपाली ने बहुत सारी हिम्मत लेकर पेरेंट्स, बहन और जीजू से मां बनने के फैसले पर बात की. प्रोमो में एक्ट्रेस ने कहा- मैं फिलहाल शादी नहीं करना चाहती हूं. उनके पापा ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा- हम लोग अब बूढ़े हो गए हैं. जवाब में आम्रपाली ने कहा- मैं अभी के लिए शादी नहीं करना चाहती हूं, लेकिन मैं मां बनना चाहती हूं. ये बात सुनकर आम्रपाली के परिवार के होश उड़ जाते हैं. उनकी बहन चौंक जाती है. एक्ट्रेस के पिता ने कहा- सोचो दुनिया क्या बोलेगी, समाज भी देखना पड़ता है ना.
घरवालों का ऐसा रिएक्शन देख आम्रपाली की आंखें भर आती हैं. वो रोने लगती हैं. फैमिली वाले भी आम्रपाली के डिसीजन से हैरान होकर वहां से चले जाते हैं. पेरेंट्स का शुरुआती रिएक्शन पॉजिटिव नहीं था. ऐसे में बड़ा सवाल ये है क्या आम्रपाली बच्चे के लिए परिवार को मना पाएंगी? इसका भी शो में खुलासा हो ही जाएगा.
एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ की बात करें तो, उनका नाम भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव संग जुड़ता है. दोनों की नजदीकियां लाइमलाइट में रहती है. हालांकि रोमांस की खबरों से इतर निरहुआ और आम्रपाली एक-दूसरे को अच्छा दोस्त ही बताते हैं. निरहुआ शादीशुदा और 3 बच्चों के पिता हैं. उनकी पत्नी लाइमलाइट से दूर रहती हैं.