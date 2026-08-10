scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बिन शादी मां बनेंगी आम्रपाली दुबे? फैसले के खिलाफ परिवार, गुस्सा हुए पिता, फूट-फूटकर लगीं रोने

भोजपुरी हसीना आम्रपाली दुबे मां बनना चाहती हैं. लेकिन इस फैसले को लेकर दिक्कत ये है कि अभी उनकी शादी नहीं हुई है. एक्ट्रेस के पेरेंट्स ने उनके इस बड़े फैसले पर रिएक्ट किया है.

Advertisement
X
शादी से पहले मां बनना चाहती हैं आम्रपाली दुबे (Photo Social Media)
शादी से पहले मां बनना चाहती हैं आम्रपाली दुबे (Photo Social Media)

भोजपुरी इंडस्ट्री की टॉप हीरोइन आम्रपाली दुबे 39 साल की हैं. उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है. लेकिन वो मां बनना चाहती हैं. रियलिटी शो भोजपुरी बवाल में आम्रपाली ने अपनी इस विश का खुलासा किया है. मां बनने को लेकर वो देवी से मन्नत भी मांग चुकी हैं. अब बस फैमिली से बात करने की देरी है.

आम्रपाली की पूरी होगी मन्नत
रियलिटी शो में आम्रपाली ने इस फैसले को लेकर घरवालों से बात करने की ठानी है. इससे पहले वो अपने करीबी दोस्त निरहुआ संग दिल की बात कहती हैं. आम्रपाली ने बताया कि घरवालों से बात करने से पहले उन्हें घबराहट हो रही है. वो उनके रिएक्शन को लेकर परेशान हैं. लेकिन वो शांति से बात करेंगी. निरहुआ ने एक्ट्रेस को समझाया कि उनकी फैमिली ओपन माइंडेड हैं. उनके पेरेंट्स उन्हें समझते हैं. वो बेटी की मां बनने की चाहत को भी समझेंगे.

पेरेंट्स का कैसा है रिएक्शन?
आने वाले एपिसोड में आम्रपाली ने बहुत सारी हिम्मत लेकर पेरेंट्स, बहन और जीजू से मां बनने के फैसले पर बात की. प्रोमो में एक्ट्रेस ने कहा- मैं फिलहाल शादी नहीं करना चाहती हूं. उनके पापा ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा- हम लोग अब बूढ़े हो गए हैं. जवाब में आम्रपाली ने कहा- मैं अभी के लिए शादी नहीं करना चाहती हूं, लेकिन मैं मां बनना चाहती हूं. ये बात सुनकर आम्रपाली के परिवार के होश उड़ जाते हैं. उनकी बहन चौंक जाती है. एक्ट्रेस के पिता ने कहा- सोचो दुनिया क्या बोलेगी, समाज भी देखना पड़ता है ना.

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

सम्बंधित ख़बरें

Kajal Raghwani
राजनीति का शिकार हुईं काजल राघवानी, भारी पड़ेगा पंगा?
Kajal Raghwani fresh allegations on Amrapali Dubey
'निरहुआ के गाने से हटाया', आम्रपाली पर भोजपुरी हसीना का आरोप
nirahua amrapali
आम्रपाली दुबे-निरहुआ के रोमांस की चर्चा, गुपचुप बसा लिया घर, क्या है रिश्ते का सच?
Kajal Raghwani
काजल राघवानी ने पवन सिंह पर लगाया बड़ा आरोप
Kajal raghwani slams nirhua
आम्रपाली ने बर्बाद की निरहुआ की शादी? रिश्ते पर उठे सवाल

घरवालों का ऐसा रिएक्शन देख आम्रपाली की आंखें भर आती हैं. वो रोने लगती हैं. फैमिली वाले भी आम्रपाली के डिसीजन से हैरान होकर वहां से चले जाते हैं. पेरेंट्स का शुरुआती रिएक्शन पॉजिटिव नहीं था. ऐसे में बड़ा सवाल ये है क्या आम्रपाली बच्चे के लिए परिवार को मना पाएंगी? इसका भी शो में खुलासा हो ही जाएगा.

एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ की बात करें तो, उनका नाम भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव संग जुड़ता है. दोनों की नजदीकियां लाइमलाइट में रहती है. हालांकि रोमांस की खबरों से इतर निरहुआ और आम्रपाली एक-दूसरे को अच्छा दोस्त ही बताते हैं. निरहुआ शादीशुदा और 3 बच्चों के पिता हैं. उनकी पत्नी लाइमलाइट से दूर रहती हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बिन शादी मां बनेंगी आम्रपाली दुबे? फैसले के खिलाफ परिवार, गुस्सा हुए पिता, फूट-फूटकर लगीं रोने |
    Surya Grahan 2026: 2 दिन बाद लगेगा सूर्य ग्रहण, जानें शनि की राशि कुंभ पर कैसा रहेगा प्रभाव |
    IIT दिल्ली में 'गायत्री मंत्र' पर रार... कांग्रेस प्रवक्ता ने उठाए सवाल तो सोशल मीडिया पर छिड़ गई बहस |
    एस्कॉर्ट्स भी AI जानती हो... लड़कियों के लिए इस तरह की डिमांड कर रहे अमीर लोग! |
    एक स्मार्टफोन से दूसरा स्मार्टफोन कैसे चार्ज होता है? वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग का तरीका जानें |
    ट्रेन आने वाली थी और ट्रैक के बीच खराब हो गया लोडेड ट्रक... फिर जो हुआ, वो VIDEO में देखिए |
    सेल्फी के चक्कर में गहरे पानी में गईं 3 छात्राएं, 2 की तलाश जारी |
    असम में बाढ़ का कहर- 100 लोगों की मौत, 7 लाख लोग प्रभावित... ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां उफान पर |
    पुणे में पकड़ा गया फर्जी एयरफोर्स जवान, मर चुके सैन्यकर्मी की ID का इस्तेमाल, टेलर की दुकान पर ऐसे खुली पोल |
    Sabudana Aloo Paratha Recipe: सावन व्रत में साबूदाना-आलू से बनाएं टेस्टी पराठा, मिनटों में होगा तैयार
    Advertisement