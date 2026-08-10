Surya Grahan 2026: 2 दिन बाद लगेगा सूर्य ग्रहण, जानें शनि की राशि कुंभ पर कैसा रहेगा प्रभाव

12 अगस्त सूर्य ग्रहण लगने वाला है. यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा और इसका सूतक काल भी मान्य नहीं रहेगा. ज्योतिषाचार्य डॉ. अरुणेश कुमार शर्मा के अनुसार, यह सूर्य ग्रहण कर्क राशि में लगने वाला है. लेकिन अन्य राशियों पर भी इसका प्रभाव होगा. हालांकि ज्योतिषाचार्य ने यह भी बताया कि यह सूर्य ग्रहण कुंभ राशि के जातकों लिए मध्यम रहने वाला है. इसलिए इन्हें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है. आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं.

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रिश्तों को समझने का अवसर

सूर्य ग्रहण का प्रभाव कुंभ राशि के जातकों को रिश्तों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित कर सकता है. यह समय आपको समझने का अवसर देगा कि जीवन में किन संबंधों की सबसे अधिक अहमियत है और किन रिश्तों में सुधार की जरूरत है. इस दौरान संबंधों को लेकर स्पष्टता बढ़ सकती है. दांपत्य जीवन आपको खुशहाल रहेगा. पार्टनर के साथ अच्छे मोमेंट शेयर करेंगे. प्रेम संबंधों से जुड़े लोगों की बात शादी के लिए आगे बढ़ सकती है.

स्वास्थ्य और कोर्ट कचहरी के मामले में लाभ

कुंभ राशि के जातकों के लिए ग्रहण का प्रभाव सेहत और न्यायिक विषयों में कुल मिलाकर मध्यम रहने वाला है. कानूनी मामलों और स्वास्थ्य से जुड़े कुछ विषयों में सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है. हालांकि, हर कदम सोच-समझकर उठाना और आवश्यक मामलों में सतर्कता बनाए रखना उचित रहेगा. किसी मुकदमे में आपको बड़ी राहत मिल सकती है. पुराने रोगों से मुक्ति पाएंगे. यह सूर्य ग्रहण आपके घर नई खुशियों के आने के संकेत भी दे रहा है.

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भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचें

इस अवधि में कुछ रिश्तों में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां सामने आ सकती हैं. ऐसे समय में भावनात्मक आवेश के बजाय धैर्य और समझदारी से काम लेना जरूरी होगा. ऐसा करने वाले आगे जाकर बहुत पछताएंगे. हर स्थिति को शांत मन से समझने की कोशिश करें. संतुलित व्यवहार कई गलतफहमियों को दूर करने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं. माता-पिता के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे.

क्या है कुंभ राशि के लिए सलाह?

रिश्तों में पारदर्शिता, विश्वास और संवाद को प्राथमिकता दें. किसी भी संबंध को जल्दबाजी में परखने या तोड़ने के बजाय उसे समझने का प्रयास करें. वाणी-व्यवहार में सकारात्मकता लाएं. कुंभ राशि के लिए शनि मंदिर जाकर सरसों के तेल में काले तिल डालकर दिया जलाएं. छाता, चप्पल, खाने की सामग्री का दान करें.

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