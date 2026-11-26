सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर को दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं को कथित तौर पर हिरासत में लिए जाने के मालमे में केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को इस बारे में 10 दिन के अंदर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.

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चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने यह आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि सरकारों के जवाब दाखिल होने के बाद याचिकाकर्ताओं को अपना जवाब यानी रिजॉइंडर दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय मिलेगा.

दरअसल, मामला 10 अक्टूबर 2026 का है. 10 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी और दूसरे छात्र संगठनों ने विरोध किया था. इस मामले में तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद मेनका गुरुस्वामी ने इस मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की है.

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याचिका में आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई नेताओं और प्रदर्शनकारियों को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया था. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इसे सिरे खारिज किया है. पुलिस का कहना है कि किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया था, बल्कि सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत नेताओं को प्रदर्शन स्थल से हटाया गया था. पुलिस ने यह भी दलील दी कि इस वजह से याचिका का कोई औचित्य नहीं रह जाता.

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सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया कि कुछ मामलों में ही हलफनामे दाखिल किए गए हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों को लेकर एक साथ विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

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