सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम को फिलहाल अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और स्पष्ट किया है कि अंतरिम जमानत की अर्जी पर विचार करने से पहले वह दिल्ली पुलिस का पक्ष सुनेगी.

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चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान उमर खालिद और शरजील इमाम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और सिद्धार्थ दवे ने दोनों को अंतरिम राहत देने का अनुरोध किया था. अदालत ने फिलहाल ये अपील और दलील अस्वीकार कर दी.

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े मामले में आरोपी पूर्व JNU स्कॉलर उमर खालिद की अंतरिम जमानत की मांग फिलहाल स्वीकार करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभी अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती.

बता दें, दोनों आरोपी 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए (UAPA) मामले में छह साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2026 में भी उनकी जमानत याचिकाएं खारिज की हैं.

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साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. यह हिंसा नागरिकता संशोधन कानून (CAA), 2019 और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी.

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