अब मौसम बदल गया है और सर्दी शुरू हो गई है. खासतौर पर सुबह और शाम के समय तापमान कम हो रहा है. इस बदलते मौसम में कुछ लोगों को लगातार खांसी की समस्या हो रही है, लेकिन ये मौसम का असर है या कोई बीमारी है? इस बारे में डॉक्टर से जानते हैं.

और पढ़ें

रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में हेड डॉ. तेजिंद्र कटारिया ने इस बारे में बताया है. वह कहते हैं कि लगातार खांसी के पीछे कई वजहें हो सकती है. अगर खांसी एक से तीन दिन के अंदर ठीक हो गई तो ये एलर्जी या मौसम का असर हो सकता है, लेकिन अगर ये ठीक नहीं हो रही है तो इसको केवल मौसम से जोड़कर नहीं देखना चाहिए. अगर खांसी ज्यादा आ रही है और सुबह या रात में काफी बढ़ जाती है तो ये एलर्जी, अस्थमा और साइनस के कारण हो सकता है.

कुछ मामलों में इन्फेक्शन की वजह से भी बार- बार खांसी आती है. सिगरेट का धुआं, वायु प्रदूषण, और काम की जगह पर धूल या केमिकल फेफड़ों पर लगातार असर डालते हैं. ये भी खांसी का कारण हो सकता है. ऐसा एलर्जी की वजह से होता है. लेकिन अगर खांसी जा ही नहीं रही, तो यह क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, टीबी या फेफड़ों की किसी और बीमारी का लक्षण भी हो सकता है. इसलिए टेस्ट कराना जरूरी है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: बुखार, खांसी और गले में दर्द होते ही खाते हैं एंटीबायोटिक? शरीर को फायदा नहीं, हो सकता है बड़ा नुकसान

इन लक्षणों को कभी न करें नजरअंदाज

तीन हफ्ते से ज्यादा चलने वाली खांसी

खांसी के साथ लगातार बुखार

सीने में सीटी जैसी आवाज

बहुत ज़्यादा थकान

सीने में दर्द या सांस फूलना

खांसी में खून आए

बिना वजह वजन घटे

यह भी पढ़ें: बढ़ती सर्दी में खांसी को नजरअंदाज न करें, ये हो सकता है निमोनिया, बच्चों को ज्यादा खतरा

खुद से कभी न लें दवाएं

अधिकतर मामलों में दो से चार तीन में खांसी खुद ही ठीक हो जाती है. इसलिए ऐसा न करें कि खांसी शुरू हुई और तुरंत मेडिकल स्टोर से जाकर दवा या सिरप ले ली. अगर खांसी तीन से चार दिन से ज्यादा बनी हुई है और दूसरे लक्षण भी दिख रहे हैं तो इस मामले में हमेशा डॉक्टर से ही सलाह लें.

टेस्ट जरूर करवाएं अगर

खांसी तीन हफ्ते से ज्यादा चल रही हो

पुरानी खांसी की आवाज बदल जाए या वह पहले से ज्यादा बार आने लगे

साथ में आवाज बैठना, खांसी में खून, सीने में दर्द या बिना वजह वजन घटना हो

---- समाप्त ----