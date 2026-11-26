Shweta Bachchan Photo With Abhishek And Jaya Bachchan: शादी-ब्याह के सीजन में हर कोई ऐसा आउटफिट पहनना चाहता है, जो खूबसूरत होने के साथ-साथ कंफर्टेबल भी हो. खासकर महिलाओं के लिए मेहंदी, संगीत और दिन के वेडिंग फंक्शन में अच्छे सूट चुनना किसी टास्क से कम नहीं होता. अगर आप भी इस वेडिंग सीजन में कुछ कलर्ड, खूबसूरत और हटकर पहनने की सोच रही हैं, तो बच्चन परिवार की एक तस्वीर आपके काम आ सकती है. दरअसल, श्वेता बच्चन ने अपने इंस्टाग्राम पर भाई अभिषेक बच्चन और मां जया बच्चन के साथ एक बेहद प्यारी तस्वीर शेयर की है. इसमें तीनों का देसी अंदाज तो ध्यान खींच ही रहा है, साथ ही जया और श्वेता के रंगीन एथनिक सूट भी वेडिंग सीजन के लिए शानदार फैशन इंस्पिरेशन दे रहे हैं.



मां के साथ अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन की मस्ती

श्वेता बच्चन ने जो फोटो शेयर की है उसमें उनकी भाई अभिषेक बच्चन के साथ शानदार बॉन्डिंग देखने को मिल रही है. इसके साथ ही जया बच्चन का भी अपने बच्चों के साथ प्यारा अंदाज नजर आ रहा है. फोटो में जया बच्चन बीच में खड़ी हैं, जबकि उनके एक तरफ श्वेता और दूसरी तरफ अभिषेक नजर आ रहे हैं. दोनों भाई-बहन ने मां के सिर के ऊपर अपने हाथ उठाकर हाई-फाइव जैसा पोज बनाया है. वहीं, जया बच्चन चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए कैमरे की तरफ देख रही हैं. घर के अंदर ली गई इस तस्वीर में तीनों की मस्ती और एक-दूसरे के लिए प्यार साफ नजर आता है. हालांकि, इस प्यारे फैमिली मोमेंट के साथ तीनों का एथनिक लुक भी लोगों का ध्यान खींच रहा है.



श्वेता बच्चन के कलर्ड अनारकली सूट ने खींचा ध्यान

श्वेता बच्चन ने इस तस्वीर में मल्टीकलर फ्लेयर्ड अनारकली सूट पहना है. उनके आउटफिट में लाल, हरे, पीले और ऑफ-वाइट कलर्स का खूबसूरत कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है. सूट पर स्ट्राइप्स और ज्योमेट्रिक प्रिंट के साथ जरी-गोटा जैसी डिटेलिंग इसे फेस्टिव टच दे रही है.

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उन्होंने इसके साथ ब्राइट रेड दुपट्टा कैरी किया है, जो पूरे आउटफिट को और खूबसूरत बना रहा है. हाथों में रंग-बिरंगी चूड़ियां, पैरों में एम्ब्रॉयडरी वाली जूती और खुले वेवी बालों के साथ श्वेता ने अपने लुक को पूरा किया है. उनका यह अंदाज उन महिलाओं के लिए अच्छा ऑप्शन है, जिन्हें शादी के फंक्शन में हैवी लहंगे के बजाय कुछ हल्का-फुल्का लेकिन कलर्ड पहनना पसंद है.



जया बच्चन का पीला-ऑरेंज सूट लुक भी है खास

वहीं, जया बच्चन भी अपने ट्रेडिशनल अंदाज में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने मस्टर्ड येलो और ब्राइट रेड-ऑरेंज कलर्स के कॉम्बिनेशन वाला सूट पहना है. उनके आउटफिट पर बारीक एम्ब्रॉयडरी और मिरर-वर्क पैटर्न नजर आ रहे हैं, जो इसे फेस्टिव लुक दे रहे हैं.

मैचिंग बॉटम और पीले-नारंगी रंगों से सजा दुपट्टे के साथ उन्होंने अपने लुक को बेहद सादगी से स्टाइल किया है. जया ने न तो बहुत ज्यादा एक्सेसरीज पहनी हैं और न ही लुक को ओवरडू किया है. उनका यह अंदाज दिखाता है कि चटख रंगों और खूबसूरत कढ़ाई वाले सूट के साथ सादगी बरकरार रखकर भी शानदार दिखा जा सकता है.

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अभिषेक बच्चन का बंदगला लुक भी मां-बहन के साथ लगा परफेक्ट

फोटो में अभिषेक बच्चन भी देसी अंदाज में नजर आ रहे हैं. उन्होंने नेवी ब्लू रंग की बंदगला जोधपुरी सूट पहना है, जिसे क्रीम या ऑफ-वाइट ट्राउजर के साथ पेयर किया है. चश्मा, ग्रूम्ड दाढ़ी-मूंछ और ब्राउन लेदर शूज के साथ उनका लुक काफी क्लासी लग रहा है. उनका यह आउटफिट दिखाता है कि लड़के भी शादी के फंक्शन में हैवी शेरवानी के बजाय बंदगला जोधपुरी सूट पहनकर स्मार्ट और एलिगेंट दिख सकते हैं.



वेडिंग सीजन में जया-श्वेता के सूट से लें ये 2 स्टाइलिंग आइडियाज

बच्चन परिवार की इस तस्वीर में जया और श्वेता के सूट सिर्फ खूबसूरत ही नहीं हैं, बल्कि शादी के अलग-अलग फंक्शन के लिए बेहतरीन फैशन इंस्पिरेशन भी देते हैं. अगर आप इस वेडिंग सीजन में सूट पहनने का प्लान बना रही हैं, तो इन दोनों के लुक से आइडिया ले सकती हैं.

1. मेहंदी और संगीत के लिए चुनें श्वेता जैसा फ्लेयर्ड अनारकली: अगर आपको रंगीन और थोड़ा ड्रामेटिक लुक पसंद है, तो श्वेता बच्चन जैसा मल्टीकलर अनारकली सूट पहन सकती हैं. इसका फ्लेयर्ड डिजाइन घूमने और डांस करने में भी अच्छा लगता है. इसके साथ कॉन्ट्रास्ट दुपट्टा, चूड़ियां और खूबसूरत जूतियां पहनकर अपने लुक को पूरा करें.

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2. डे फंक्शन के लिए परफेक्ट है जया जैसा एम्ब्रॉयडर्ड सूट: हल्दी, पूजा या दिन के किसी पारिवारिक कार्यक्रम के लिए जया बच्चन जैसा पीले और ऑरेंज रंगों वाला कढ़ाईदार सूट अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसके साथ हल्का दुपट्टा और मिनिमल जूलरी पहनें. यह लुक आपको बिना ज्यादा तामझाम के खूबसूरत और ग्रेसफुल दिखाएगा.

कुल मिलाकर, श्वेता बच्चन की यह फैमिली फोटो प्यार और मस्ती से भरी होने के साथ-साथ वेडिंग सीजन के लिए फैशन टिप्स भी दे रही है. अगर इस बार शादी में लहंगा या भारी साड़ी पहनने का मन नहीं है, तो जया और श्वेता के इन रंगीन सूट लुक्स से इंस्पिरेशन लेकर आप भी अपने लिए एक खूबसूरत देसी अंदाज चुन सकती हैं.

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