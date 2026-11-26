बिहार के मोकामा में अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी इन दिनों अपने शाही इंतजामों के साथ-साथ वहां उमड़ रही भीड़ को लेकर चर्चा में है. घुड़दौड़ देखने के लिए हजारों लोगों का हुजूम पहुंचा तो सड़कों पर 10 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम लग गया. अब शादी के महाभोज की वीडियो और फोटो भी आयोजन की भव्यता के साथ-साथ व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रही हैं. दावा था कि करीब चार लाख लोगों के भोजन का इंतजाम किया गया है, लेकिन जब लोग खाने के लिए एक साथ पहुंचने लगे तो व्यवस्था का गणित बिगड़ता नजर आया. हालात ऐसे बने कि कहीं पत्तल हवा में उछालकर लोगों तक पहुंचानी पड़ीं तो कहीं लोग हाथ से ही खाना निकालते दिखाई दिए.

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शादी में मेहमानों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुटने की संभावना पहले से थी. इसी को देखते हुए बड़े स्तर पर भोजन की तैयारी की गई थी. मैदान में अस्थायी रसोई बनाई गई, बड़े-बड़े कड़ाहों में पकवान तैयार किए गए और हलवाइयों की कई टीमें लगातार काम में लगी रहीं. रसगुल्लों समेत अलग-अलग मिठाइयों की तैयारी भी बड़े पैमाने पर की गई. लेकिन जितनी बड़ी तैयारी थी, लेकिन भीड़ पहुंचने पर इंतजाम संभालना आसान नहीं रहा.

पत्तल के लिए भी मशक्कत, हवा में उछालकर बांटने की नौबत

महाभोज में सबसे ज्यादा चर्चा भोजन वितरण के दौरान बने हालात की हो रही है. खाने के लिए लोगों की भीड़ बढ़ती गई तो पत्तल बांटने और लोगों को व्यवस्थित तरीके से खाना देने में मुश्किलें आने लगीं. लेकिन यहां भीड़ का दबाव इतना बढ़ा कि कई जगह यह व्यवस्था पीछे छूटती दिखाई दी. लोगों तक पत्तल पहुंचाने के लिए उन्हें हवा में उछालकर देना पड़ा. खाने के इंतजार में खड़े लोगों के बीच पत्तल पाने की होड़ जैसी स्थिति बन गई. कुछ लोग जहां जगह मिली, वहीं बैठकर भोजन करने लगे. किसी ने जमीन पर जगह तलाश ली तो किसी ने भीड़ के बीच ही अपना इंतजाम कर लिया.

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किसी ने हाथ से निकाला खाना, धरी रह गई बैठाने की व्यवस्था

महाभोज में भोजन तैयार करने के लिए बड़े-बड़े बर्तनों और कड़ाहों का इस्तेमाल किया गया. रसोई में लगातार पकवान बनते रहे, लेकिन भोजन लेने के लिए लोगों की भीड़ बढ़ने पर वितरण व्यवस्था पर दबाव पड़ गया. कुछ लोग परोसने का इंतजार करने के बजाय खुद ही बर्तनों से खाना निकालते दिखाई दिए. कहीं हाथ से भोजन निकालने की तस्वीरें सामने आईं तो कहीं लोग अपनी सुविधा के हिसाब से खाना लेकर बैठते नजर आए. जिस आयोजन में मेहमानों को व्यवस्थित तरीके से भोजन कराने की तैयारी थी, वहां भीड़ के सामने इंतजामों को संभालना चुनौती बन गया. हालांकि इतने बड़े आयोजन में एक साथ बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने से भोजन वितरण प्रभावित होना भी आयोजकों के लिए मुश्किल खड़ी करने वाला था.

घुड़दौड़ देखने के लिए इतनी भीड़ की कैंसिल ही हो गई

अनंत सिंह की बेटी की शादी में भीड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आसपास की सड़कों पर 10 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम लग गया था. मोकामा के नदवां गांव में आयोजित इस प्रतियोगिता को देखने के लिए बिहार के अलग-अलग इलाकों के अलावा दूसरे राज्यों से भी लोग पहुंचे थे. घोड़ों के बीच मुकाबले का आकर्षण इतना था कि मैदान के आसपास पैर रखने तक की जगह नहीं बची. कुछ लोग बेहतर नजारा देखने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर 33 हजार वोल्ट की हाईटेंशन बिजली लाइन के टावर पर चढ़ गए. टावर पर चढ़े लोगों का दृश्य भी चर्चा में रहा. भीड़ को नियंत्रित करने में परेशानी होने लगी तो अनंत सिंह ने घुड़दौड़ को बीच में ही रुकवा दिया. अब इसका फाइनल राउंड गुरुवार को आयोजित किया जाना है. प्रतियोगिता के विजेता घोड़े के मालिक को थार गाड़ी पुरस्कार में दी जाएगी.

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बारिश के बाद रातोंरात तैयारियां, फिर भी भीड़ ने बढ़ाई चुनौती

इस पूरे आयोजन की तैयारियां भी आसान नहीं थीं. पिछले चार दिनों से हो रही बारिश ने मैदान और दूसरी व्यवस्थाओं को तैयार करने में परेशानी खड़ी कर दी थी. इसके बावजूद अनंत सिंह अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ देर रात तक तैयारियों में जुटे रहे. मैदान को दुरुस्त कराया गया, घुड़दौड़ के लिए जगह तैयार की गई और हेलीपैड तक की व्यवस्था की गई. शादी में आने वाले मेहमानों और दर्शकों की बड़ी संख्या को देखते हुए भोजन की व्यापक व्यवस्था की गई थी. आयोजकों की ओर से करीब चार लाख लोगों के भोजन का इंतजाम किए जाने की बात कही गई थी. इसके लिए बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री जुटाई गई और रसोई में लगातार पकवान तैयार किए गए.

शादी में नेताओं से लेकर आम लोगों तक का जमावड़ा

शिवांगी की शादी में राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कई चर्चित चेहरे भी पहुंचे. उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह, बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार और बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव समेत कई प्रमुख लोगों ने समारोह में शिरकत की. दूल्हा ऋषिकेश कुमार की बारात पटना के बिहटा स्थित कृष्णा नगर से पहुंची थी. जयमाल के दौरान शिवांगी ने लैंड क्रूजर से ग्रैंड एंट्री ली. अनंत सिंह खुद बारातियों का स्वागत करते दिखाई दिए. शाही शादी, घुड़दौड़ में थार का इनाम और महाभोज के लिए लाखों लोगों के भोजन की तैयारी ने इस आयोजन को पहले ही सुर्खियों में ला दिया था.

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