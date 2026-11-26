यूपी के फिरोजाबाद में शादी की खुशियों से सजे घर में उस समय मायूसी छा गई, जब रात को बारात दुल्हन के घर नहीं पहुंची. दुल्हन हाथों में मेहंदी लगाए बैठी रही. दुल्हन के परिजनों ने दूल्हे पक्ष पर दहेज की मांग को लेकर बारात न लाने का आरोप लगाया है. दुल्हन के पिता ने थाना जसराना में तहरीर देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

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आपको बता दें कि मामला थाना जसराना क्षेत्र के गांव बिठवारा का है. यहां रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी 20 वर्षीय पुत्री का विवाह एटा जनपद के थाना अवागढ़ क्षेत्र के गांव हिनौना निवासी युवक के साथ तय किया था. 17 नवंबर को लगन-टीका कार्यक्रम में दुल्हन के परिजनों ने करीब एक लाख रुपये के कपड़े और अन्य सामान लग्न कार्यक्रम में दूल्हे को दिए थे. दुल्हन के परिजनों ने आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद भी खर्च किया.

बुधवार, 25 नवंबर की रात बारात आनी थी. घर में शादी की तैयारियां पूरी थीं. रिश्तेदारों और ग्रामीणों के लिए दावत भी आयोजित की गई थी. कन्या पक्ष के अनुसार, शादी की तैयारियों और दावत में करीब पांच लाख रुपये खर्च हुए. शाम से ही दुल्हन और परिजन बारात के आने का इंतजार करते रहे, लेकिन बारात नहीं पहुंची.

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बारात न आने पर दुल्हन पक्ष ने दूल्हे पक्ष से संपर्क करने का प्रयास किया तो मोबाइल बंद मिला. थोड़ी देर बाद बीचोलियर के माध्यम से पता लगा कि दूल्हे के परिजनों ने बारात लाने से ही इनकार कर दिया. इससे शादी की खुशियां मातम जैसी मायूसी में बदल गईं. कन्या के पिता ने वर पक्ष पर दहेज की मांग का आरोप लगाते हुए थाना जसराना पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी है.

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