सोचिए, आप हाईवे पर 145 की स्पीड से कार चला रहे हों और अचानक एक साथ चारों टायर फट जाएं. आमतौर पर ऐसी स्थिति में किसी भी कार का संतुलन बिगड़ सकता है और बड़ा हादसा हो सकता है. लेकिन चीन में एक इलेक्ट्रिक कार ने कुछ ऐसा कर दिखाया है, जिसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है.

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चांगन (Changan) की प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार ब्रांड Avatr ने अपनी नई 06T इलेक्ट्रिक वैगन का ऐसा टेस्ट किया, जिसमें तेज रफ्तार पर चारों टायरों की हवा निकाल दी गई. हैरानी की बात यह रही कि कार न तो रास्ते से भटकी और न ही उसका संतुलन बिगड़ा. इस खतरनाक टेस्ट के दौरान कंपनी के प्रेसिडेंट योंग जुन खुद ड्राइविंग सीट पर बैठे थे. कंपनी ने इस पूरे टेस्ट का लाइव प्रसारण भी किया.



Avatr 06T को हाल ही में चीन के बाजार में लॉन्च किया गया है. Photo: Screengrab





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Avatr ने अपनी 06T वैगन का यह खास टेस्ट चीन के चोंगकिंग स्थित डियानजियांग प्रोविंग ग्राउंड में किया. लाइव टेस्ट के दौरान कार को पहले 145 किमी/घंटा की रफ्तार तक पहुंचाया गया. इसके बाद कार के चारों टायरों को एक साथ पंचर कर दिया गया, जिससे उनमें तेजी से हवा निकल गई. आमतौर पर ऐसी स्थिति में कार का संतुलन बिगड़ने और ड्राइवर के कंट्रोल खोने का खतरा रहता है. लेकिन Avatr 06T अपनी तय दिशा में आगे बढ़ती रही और बिना डिस्बैलेंस हुए धीरे-धीरे रुक गई.



इस टेक्नोलॉजी ने किया बैलेंस

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कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक, इस शानदार परफॉर्मेंस के पीछे कंपनी की "टाईहैंग इंटेलिजेंट कंट्रोल 2.0' टेक्नोलॉजी का बड़ा हाथ है. यह सिस्टम कार के चारों पहियों पर ब्रेकिंग फोर्स को जरूरत के हिसाब से बांटता है. इसके अलावा यह कार के बाएं और दाएं पहियों के बीच टॉर्क के अंतर को भी कंट्रोल करता है. Avatr 06T के पिछले एक्सल पर दो इलेक्ट्रिक मोटर दी गई हैं, जो जरूरत पड़ने पर टॉर्क को एडजस्ट करके कार को स्टेबल रखने में मदद करती हैं.



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Avatr के प्रेसिडेंट योंग जुन ने दावा किया कि अगर कार के टायर 220 किमी/घंटा की रफ्तार पर भी फट जाएं तो ये कार पूरी तरह रोड पर बैलेंस्ड रहेगी. हालांकि, कंपनी ने लाइव टेस्ट के दौरान कार को इस रफ्तार तक नहीं पहुंचाया. इसके बजाय कार के कई दूसरे टेस्ट किए गए.

इसके अलावा कार का क्रैश टेस्ट भी किया गया. कंपनी ने 50 किमी/घंटा की रफ्तार पर कार को 50 फीसदी ऑफसेट के साथ सामने से टकराकर जांचा. इस टेस्ट में कार के सामने के हिस्से को टक्कर मारी गई, ताकि हादसे के दौरान उसकी मजबूती का पता लगाया जा सके. हालांकि, इस क्रैश टेस्ट के समय कंपनी के प्रेसिडेंट कार के अंदर मौजूद नहीं थे.





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Avatr 06T एक बड़ी इलेक्ट्रिक वैगन कार है जिसकी लंबाई 4,940 मिमी है. Photo: avatruae.com

कैसी है Avatr 06T इलेक्ट्रिक वैगन

Avatr 06T एक बड़ी इलेक्ट्रिक वैगन कार है. इसकी लंबाई 4,940 मिमी, चौड़ाई 1,960 मिमी और ऊंचाई 1,455 मिमी है. वहीं, इसका व्हीलबेस 2,940 मिमी का है. डिजाइन की बात करें तो इसमें कंपनी की खास स्टाइलिंग देखने को मिलती है. इसका डिजाइन स्पोर्टी होने के साथ प्रीमियम भी नजर आता है. इसके एंट्री लेवल BEV मॉडल में ड्यूल मोटर सेटअप दिया गया है. इसमें रियर व्हील ड्राइव (RWD) सिस्टम मिलता है.



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बैटरी के विकल्प के तौर पर 72.9 kWh और 87.3 kWh के पैक दिए गए हैं. इनका पावर आउटपुट क्रमशः वेरिएंट के हिसाब से 450 kW से 502 kW तक है. कंपनी के मुताबिक, यह कार सिंगल चार्ज में तकरीबन 652 से 741 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है. वहीं, WLTP के हिसाब से इसकी रेंज 535 से 608 किलोमीटर के बीच है. कंपनी का दावा है कि यह कार महज 2.8 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है.

कीमत की बात करें तो चीन में Avatr 06T को 2,19,900 से 2,79,900 युआन के बीच बेचा जा रहा है. भारतीय मुद्रा में इसकी कीमत करीब 26 लाख रुपये से 33 लाख रुपये के आसपास बैठती है. हालांकि, यह सिर्फ करेंसी कन्वर्जन के आधार पर अनुमानित कीमत है. भारत में इसकी लॉन्चिंग या कीमत को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है.

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