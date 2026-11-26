TVS ग्रुप को चलाने वाली फैमिली में विवाद बढ़ता हुआ दिख रहा है और अब एक नया मोड़ आ गया है. बेटी ने पिता और बेटे के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी डाली है और बराबर के बंटवारे की मांग की है. वहीं मां ने भी बेटी को सपोर्ट किया है. मां का कहना है कि मेरे बेटे और बेटी दोनों को बराबर का हक मिलना चाहिए, लेकिन बेटे को ज्‍यादा और बेटी को कम हिस्‍सा मिला है.

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दरअसल, अब बेटी डॉ. लक्ष्मी वेणु ने मद्रास हाई कोर्ट में अर्जी डाली है और TVS फैमिली की वेणु श्रीनिवासन ब्रांच की जॉइंट फैमिली एसेट्स का बंटवारा करने और अपने सही हिस्से को देने की मांग की है, जिससे फैमिली में मालिकाना हक और विरासत को लेकर झगड़ा गहरा गया है.

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, उनके एक बयान में कहा गया है कि दोस्ताना बातचीत की हर कोशिश खत्म होने के बाद, उनके पास माननीय कोर्ट जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था. उनका कहना है कि उनके परदादा और दादा की विरासत भी उतनी ही उनकी है जितनी उनके भाइयों की.

उनके बयान में आगे यह भी कहा गया है कि जानकारी साफ न होने की वजह से उन्‍हें कोर्ट जाना पड़ा. उन्‍होंने कोर्ट से उन डॉक्‍यूमेंट्स और जानकारी तक पहुंचने में मदद मांगी, जिन्‍हें कई बार रिक्वेस्‍ट करने के बाद भी समय के साथ लगातार रोक रखा गया है.

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क्‍यों हाईकोर्ट पहुंचा विवाद?

यह केस 16 नवंबर, 2026 के एक बंटवारे के नोटिस के बाद किया गया है, जिसमें लक्ष्‍मी ने अपने पिता, वेणु श्रीनिवासन से फैमिली के मुखिया के तौर पर अपनी जिम्‍मेदारियों को पूरा करने और संपत्ति का सही और कानूनी बंटवारा पक्‍का करने के लिए कहा था. उन्होंने कहा कि उनके जवाब में उनके कानूनी अधिकारों को नहीं माना गया या आपसी सहमति से समझौते की दिशा में आगे नहीं बढ़ाया गया, जिससे उनके पास कोर्ट जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा.

लक्ष्मी ने हिंदू सक्सेशन एक्ट, 1956, जिसे 2005 में बदला गया था, खासकर सेक्शन 6 का हवाला दिया है, जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में बेटियों के बराबर अधिकार को मान्यता देता है. उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके भाई, सुदर्शन वेणु को उनके खर्च पर फैमिली एसेट्स में ज़्यादा बेनिफिशियल इंटरेस्ट दिया गया, जिससे मालिकाना हक का एक जगह जमा होना और उन्हें बाहर करना शामिल है.

जिन एसेट्स पर सवाल है, उनमें VS ट्रस्ट और दूसरे होल्डिंग स्ट्रक्चर के जरिए रखे गए फ़ैमिली इंटरेस्ट, साथ ही 2020 TVS फ़ैमिली अरेंजमेंट के तहत वेणु श्रीनिवासन ब्रांच को दिए गए बिज़नेस शामिल हैं. इनमें TVS होल्डिंग्स, TVS मोटर कंपनी, TVS क्रेडिट सर्विसेज़ और सुंदरम-क्लेटन में इंटरेस्ट शामिल हैं.

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कोर्ट से मांगी मदद

लक्ष्‍मी का कहना है कि 2020 में TVS फैमिली की चार ब्रांच के बीच हुए अरेंजमेंट में उनके और उनके भाई के बीच एसेट्स का बंटवारा नहीं हुआ. उन्‍होंने उन डॉक्‍यूमेंट्स और जानकारी तक पहुंचने के लिए कोर्ट से मदद भी मांगी है, जिनके बारे में उनका कहना है कि बार-बार रिक्वेस्‍ट करने के बावजूद उन्‍हें रोक दिया गया है.

यह झगड़ा कुछ हद तक वेणु, मल्लिका श्रीनिवासन और उनके बच्चों के बीच 21 मार्च, 2024 को साइन किए गए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अलग-अलग मतलबों पर है. वेणु और सुदर्शन की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने एसेट का बंटवारा कर दिया है, जिसमें लक्ष्मी को सुंदरम-क्लेटन और सुदर्शन को TVS मोटर मिला है. मल्लिका और लक्ष्मी की तरफ से कहा गया है कि यह सिर्फ़ ब्रांड के इस्तेमाल और नॉन-कम्पीट क्लॉज से जुड़ा है, ओनरशिप से नहीं.

मां ने कहा बेटी का बराबर होना चाहिए हिस्‍सा

अपनी बेटी का सपोर्ट करते हुए मल्लिका ने कहा कि यह दुख की बात है कि लक्ष्मी के नोटिस के जवाब में उसके कानूनी अधिकारों को नहीं माना गया और आपसी सहमति से कोई हल नहीं निकाला गया. इन हालात में, उसे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है. एक मां के तौर पर, मेरे लिए बेटा और बेटी हर तरह से बराबर हैं. मेरा मानना ​​है कि लक्ष्मी का परिवार की संपत्ति में सही हिस्सा है, सुदर्शन के बराबर नहीं.

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वहीं लक्ष्‍मी ने साफ किया है कि यह केस सिर्फ जॉइंट फैमिली एसेट्स के मालिकाना हक से जुड़ा है और किसी कंपीनके ऑपरेशंस पर नहीं है. उन्‍होंने कहा कि वह बिजनेस की लगातार मजबूती का सपोर्ट करती हैं और मानती हैं कि कोई भी बंटवारा सही तरीके से और कानून के हिसाब से किया जा सकता है.

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