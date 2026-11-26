Budh Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, व्यापार और तर्कशक्ति का कारक माना गया है. कुंडली में बुध की स्थिति व्यक्ति की सोचने-समझने की क्षमता, बातचीत के तरीके और आर्थिक फैसलों को प्रभावित करती है. दिसंबर की शुरुआत में बुध की चाल में बदलाव होने जा रहा है. बुध के इस राशि परिवर्तन का असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिल सकता है. खासतौर पर 5 राशियों के लिए यह गोचर करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. आइए जानते हैं बुध गोचर की तारीख और किन राशियों को मिल सकता है लाभ

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कब होगा बुध का गोचर?

द्रिक ज्योतिषीय गणना के अनुसार, बुध 2 दिसंबर 2026 को शाम करीब 5 बजकर 27 मिनट पर तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. बुध इस राशि में 22 दिसंबर 2026 की सुबह तक रहेंगे. इसके बाद वह धनु राशि में गोचर करेंगे. इस दौरान बुध वृश्चिक राशि में रहकर बुद्धि, संवाद, व्यापार और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करेंगे.

ज्योतिष में बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है. यह मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं. वहीं वृश्चिक राशि का स्वामित्व मंगल ग्रह के पास है. वृश्चिक राशि को रहस्य, गहन सोच, रिसर्च और बदलाव से जोड़कर देखा जाता है. ऐसे में बुध का इस राशि में प्रवेश लोगों की विश्लेषण क्षमता और नई चीजों को समझने की प्रवृत्ति को बढ़ा सकता है. आइए जानते हैं किन 5 राशियों के लिए यह गोचर शुभ माना जा रहा है.

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1. वृषभ राशि: रिश्तों और कारोबार में मिलेगी मजबूती

वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर साझेदारी और वैवाहिक जीवन के लिहाज से महत्वपूर्ण रहने वाला है. इस दौरान व्यापार में पार्टनर के साथ तालमेल बेहतर हो सकता है. किसी पुराने व्यावसायिक विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने का मौका मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.



2. मिथुन राशि: प्रतियोगिता में मिल सकती है सफलता

मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं. इस गोचर के दौरान बुध आपके छठे भाव में रहेंगे. ज्योतिष के अनुसार, छठा भाव नौकरी, प्रतियोगिता, कर्ज और विरोधियों से संबंधित होता है. ऐसे में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जातकों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है.

3. कन्या राशि: धन कमाने के नए रास्ते खुलेंगे

कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर आर्थिक और पेशेवर मामलों में अच्छा रह सकता है. आपकी संवाद शैली और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी. मीडिया, लेखन, मार्केटिंग, शिक्षा और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने के संकेत हैं. नए प्रोजेक्ट या काम के जरिए आमदनी बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं.

4. तुला राशि: आर्थिक स्थिति में होगा सुधार

तुला राशि के जातकों के दूसरे भाव में बुध का गोचर होने जा रहा है. ज्योतिष में दूसरा भाव धन, बचत, परिवार और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है. ऐसे में इस गोचर के दौरान आर्थिक स्थिति मजबूत करने के नए अवसर मिल सकते हैं. बैंकिंग, फाइनेंस, शिक्षा और कारोबार से जुड़े लोगों को फायदा हो सकता है.

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5. वृश्चिक राशि: आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी

वृश्चिक राशि में ही बुध का गोचर होने जा रहा है. इस राशि के जातकों के लिए यह समय खुद को साबित करने का मौका लेकर आ सकता है. आपकी सोचने और फैसले लेने की क्षमता में सुधार होगा. नौकरी में नई जिम्मेदारी या पद से जुड़ा अवसर मिल सकता है. कारोबार करने वालों को नई योजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा.

बुध गोचर के दौरान इन बातों का रखें ध्यान

बुध का संबंध बुद्धि, वाणी, व्यापार, लेखन और संचार से माना जाता है. इसलिए इस गोचर के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए.

- किसी भी बड़े आर्थिक फैसले से पहले अच्छी तरह विचार करें.

- नौकरी और कारोबार में जरूरी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें.

- बातचीत के दौरान शब्दों का चयन सोच-समझकर करें.

- नए कौशल सीखने और अपनी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर करने पर ध्यान दें.

- निवेश से जुड़े फैसले केवल ज्योतिषीय भविष्यवाणियों के आधार पर न लें.



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