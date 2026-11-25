कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक सौरव दास ने उन्हें विदेश जाने से रोकने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उनके वकील ने बुधवार को मामले की अर्जेंट सुनवाई की मांग की. उन्होंने कोर्ट को बताया कि दास की फ्लाइट गुरुवार शाम की है और उन्हें ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनियन के एक कार्यक्रम में शामिल होना है.

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हालांकि, एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव सांबरे और जस्टिस संजय शर्मा की बेंच ने बुधवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया और याचिका को गुरुवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया.

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23 नवंबर को सौरव दास को दिल्ली एयरपोर्ट पर लंदन जाने वाली फ्लाइट में सवार होने से रोक दिया गया था. उनके मुताबिक, उन्हें बताया गया कि उनका पासपोर्ट फ्लैग किया गया है.

रिपोर्टों के अनुसार, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (RPO), चेन्नई ने उनके पासपोर्ट और पहचान दस्तावेजों में जन्मस्थान समेत अन्य विवरणों में कथित विसंगतियों को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इस नोटिस और स्पष्टीकरण लंबित होने के चलते उनका पासपोर्ट विदेश यात्रा के लिए अमान्य माना गया है.

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इससे पहले 30 अक्टूबर को मद्रास हाईकोर्ट ने सौरव दास की पहचान, राष्ट्रीयता और पृष्ठभूमि की जांच के साथ उनका पासपोर्ट और आधार रद्द करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया था. दिल्ली हाईकोर्ट में यह नई याचिका अधिवक्ता कृष्नेश बापट के जरिए दायर की गई है. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल सौरव दास की ओर से पैरवी कर रहे हैं.

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