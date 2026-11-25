बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी के जश्न की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. आज अनंत सिंह की बेटी की शादी है और इससे पहले मेहंदी और संगीत नाइट का कार्यक्रम रखा है. बेटी की मेहंदी पर मां और अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने अपने डांस मूव्स से महफिल लूट ली. सामने आए वीडियो में नीलम देवी शाहरुख खान और काजोल के गाने मेंहदी लगा के रखना पर डांस करती नजर आईं.

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अनंत सिंह की पत्नी का डांस

अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने बेटी की मेंहदी पर खूब रंग जमाया. उन्होंने शाहरुख खान और काजोल के गाने मेहंदी लगा के रखना पर खूब डांस किया.

इसके अलावा नीलम देवी 'सारे लड़कों की कर दो शादी, बस एक को कुंवारा ही रखना' गाने पर भी डांस मूव्स दिखाए. इस मेहंगी के फंक्शन में नीलम देवी ही छाई रहीं. उनकी इस थिरकन और शाही अंदाज ने शादी के जश्न की महफिल लूट ली और वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

बेटी शिवांगी की शादी की खुशी नीलम देवी के चेहरे पर साफ झलक रही है। देखिए, किस तरह ‘मेहंदी लगा के रखना’ गाने पर डांस स्टेप करती नजर आईं अनंत सिंह की पत्नी। https://t.co/J3jugdeNfC — Harsh Vardhan (@imharshvdhan) November 25, 2026

शैंपेन कलर की साड़ी में लगीं सुंदर

बेटी की मेंहदी पर अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी बेहद खूबसूरत और शाही अंदाज में नजर आईं. उन्होंने शैंपेन गोल्डन रंग की एलिगेंट साड़ी पहनी थी जिसके साथ गोल्ड का नेकलेस, ईयररिंग्स और हाथों में चूड़ियां पहनी थीं. नीलम देवी इस दौरान पूरी तरह पारंपरिक लुक में नजर आईं.

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बेटी को लगाई मेहंदी, शिवांगी भी लगीं रॉयल

नीलम देवी ने इस मौके पर अपनी बेटी शिवांगी को मेहंदी भी लगाई. अपनी मेहंदी पर शिवांगी शैंपेन गोल्ड कलर के सूट में नजर आईं. फुल स्लीव्स के इस सूट पर नगों, मोतियों और रेशमी धागों की खूबसूरत कढ़ाई थी.

शिवांगी की मेहंदी में मां और भाई

इस दुपट्टा भी काफी हेवी वर्क वाला था. शिवांगी ने अपने लुक को बिलकुल सिंपल रखा था. उन्होंने हाथों में स्टेटमेंट रिंग पहनी थीं और माथे पर बिंदी लगाई थी. उन्होंने बालों को हल्के कर्ल्स देकर खुला छोड़ा था और मेकअप भी काफी लाइट किया था.

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