बिहार के बगहा में एक किसान खेत देखने गया था. खेत से वह वापस लौट रहा था. रास्ते में गन्ने का खेत था, जिसमें बाघ छिपा हुआ था. किसान जैसे ही वहां से गुजरा, बाघ ने अचानक हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना के बाद गांव में डर का माहौल है. परिवार में मातम पसरा है. वन विभाग की टीम बाघ की लोकेशन तलाशने में जुटी है.

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घटना पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व के वाल्मीकिनगर वन क्षेत्र से सटे भेड़िहारी की है. मृतक की पहचान भेड़िहारी कॉलोनी के हरिजन टोली निवासी रामसागर राम के रूप में हुई है. रामसागर राम अपने खेत का मुआयना करने गए थे. खेत देखने के बाद जब वह घर लौट रहे थे, तभी गन्ने के खेत में छिपे बाघ ने उन पर हमला कर दिया.

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इस हमले में रामसागर राम की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की खबर फैलते ही आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचने लगे. इस घटना ने भेड़िहारी और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों में खौफ पैदा कर दिया है. खासकर उन किसानों की चिंता बढ़ गई है, जिन्हें रोज खेतों में काम करने जाना पड़ता है.

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गन्ने के खेत और घनी झाड़ियां ऐसी जगहें हैं, जहां दूर से किसी जंगली जानवर की मौजूदगी का अंदाजा लगाना मुश्किल हो सकता है. अब ग्रामीण खेतों की तरफ जाने से पहले अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. एक तरफ रामसागर राम के परिवार में मातम है, दूसरी तरफ गांव के लोगों के मन में यही सवाल है कि बाघ अभी कहां है और क्या वह दोबारा आबादी की तरफ आ सकता है?

वन विभाग की टीम बाघ को तलाश रही

घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. अब टीम हमले के बाद बाघ किस दिशा में गया, इसका पता लगाने और उसकी लोकेशन ट्रैक करने में जुटी है. वन विभाग की ओर से ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की गई है. लोगों से कहा गया है कि वे गन्ने के खेतों, झाड़ियों और जंगल से सटे इलाकों में जाने से बचें. खेतों में अकेले न जाएं और बाघ की कोई गतिविधि दिखे तो तुरंत वन विभाग को सूचना दें.

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