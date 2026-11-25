उत्तर प्रदेश के मेरठ से गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकी उजैद कुरैशी की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में सनसनीखेज खुलासे हुए हैं. उजैद के मोबाइल फोन से सुरक्षा एजेंसियों के हाथ बेहद अहम सुराग लगे हैं.

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पूछताछ और मोबाइल की जांच में कुछ एक्सक्लूसिव व्हाट्सऐप चैट्स के स्क्रीनशॉट्स सामने आए हैं. इनसे भारतीय सेना की चेकपोस्ट पर आत्मघाती हमले की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है.

सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक, उजैद के फोन से '005 Brigade' नाम के एक व्हाट्सऐप ग्रुप की चैट बरामद हुई है, जिसमें कुल 5 सदस्य जुड़े दिखाई दे रहे हैं. इस ग्रुप में पाकिस्तान में बैठे हैंडलर ने 'DRUGS' कोड नेम से अपनी आईडी बना रखी थी.

(Photo- ITGD)

बम वाली जैकेट पहनकर धमाका करने वाला था उजैद

चैट में भारतीय सेना की चेकपोस्ट पर बम वाली जैकेट पहनकर आत्मघाती हमला करने और घर पर ही विस्फोटक जैकेट तैयार करने की बात साफ तौर पर लिखी हुई है.

चैट में हुई बातचीत के अंश बेहद चौंकाने वाले हैं. जब एक सदस्य ने पूछा, 'अच्छा भाई, क्या प्लान है?', तो पाकिस्तान से बात कर रहे 'DRUGS' नाम के हैंडलर ने जवाब दिया, 'प्लान ये है कि साजिद को बम वाली जैकेट पहनाकर भारतीय सेना की चेकपोस्ट पर भेजना है. फिर वहां धमाका कर देना है, ठीक है?'

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इस पर दूसरे सदस्य (उजैद) ने हामी भरते हुए लिखा, 'ठीक है, मैं तैयार हूं. इंशाअल्लाह, पूरी चेकपोस्ट उड़ा दूंगा. इंशाअल्लाह, मैं अपना 100 प्रतिशत दूंगा.' इसके बाद जब एक और सदस्य ने पूछा कि 'जैकेट कहां है?', तो हैंडलर 'DRUGS' ने जवाब दिया, 'घर पर ही बना लेंगे.'

कोड नेम वाले ग्रुप्स के जरिए चला रहा था आतंकी नेटवर्क

जांच में सामने आया है कि करीब एक साल से फरार चल रहा उजैद सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स के जरिए अपना पूरा नेटवर्क संचालित कर रहा था. उसने Signal, Session और Instagram जैसे प्लेटफॉर्म पर कई अकाउंट बनाए हुए थे.

आरोपी ने युवाओं को जोड़ने और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए 'ट्यूशन 40' और 'ब्रिगेड' जैसे सीक्रेट नामों से ग्रुप तैयार किए थे, जिनका एडमिन वो खुद ही था. इसके अलावा, वो 'इब्ने आदम 99' नाम से भी एक सोशल मीडिया आईडी चला रहा था. एजेंसियों की पड़ताल में पता चला है कि 'इब्ने आदम 99' नाम की इस आईडी के जरिए पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर (POJK) के कई संदिग्ध आतंकी उसके संपर्क में थे.

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2023 में शुरू हुई थी कट्टरपंथी बनने की प्रक्रिया

सुरक्षा एजेंसियों की शुरुआती जांच से ये भी पता चला है कि उजैद के कट्टरपंथी (रेडिकलाइज) होने की प्रक्रिया साल 2023 से शुरू हुई थी. इसके बाद वो धीरे-धीरे सीमा पार बैठे आतंकी आकाओं के संपर्क में आ गया और देश विरोधी साजिशों का हिस्सा बन गया. इस गिरफ्तारी और मोबाइल से मिले सबूतों के बाद सुरक्षा एजेंसियां अब इस नेटवर्क से जुड़े बाकी सदस्यों और स्लीपर सेल की तलाश में जुट गई हैं.

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