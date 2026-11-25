भारतीय क्रिकेट के सबसे चर्चित युवा सितारे वैभव सूर्यवंशी जब मैदान पर उतरते हैं, तो उम्र के आंकड़े पीछे छूट जाते हैं. महज 14 साल की उम्र में छाने वाले वैभव अब 15वें साल में भी धमाल मचाए हुए हैं.

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24 नवंबर को भी जहां वे एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स में इंडिया-ए की ओर से खेलते हुए संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ 250 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआती ओवरों में ही छक्कों की झड़ी लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी पढ़ाई और कम उम्र में लिए गए बड़े फैसलों की कहानी हर छात्र और अभिभावक के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है.

कहां से हुई पढ़ाई और क्यों छोड़ी थी 10वीं की बोर्ड परीक्षा?

बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी डॉ. मुक्तेश्वर सिन्हा मॉडेस्टी स्कूल ताजपुर के छात्र रहे हैं. 15 वर्षीय वैभव इस साल (2026) 10वीं कक्षा के छात्र थे. 17 फरवरी से शुरू हुई सीबीएसई (CBSE) की 10वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए उनका परीक्षा फॉर्म भरा गया था, एडमिट कार्ड भी जारी हुआ था और समस्तीपुर के पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल में परीक्षा केंद्र बना था. लेकिन IPL 2026 और लगातार चल रहे क्रिकेट शेड्यूल को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने परीक्षा नहीं दी. उनके पिता संजीव सूर्यवंशी ने पुष्टि की थी कि बेटे का पूरा ध्यान फिलहाल क्रिकेट पर है और वह अगले साल अपनी बोर्ड परीक्षा देंगे.

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जुलाई 2026 की बहस से लेकर 'सबसे युवा इंटरनेशनल खिलाड़ी' बनने तक

4 जुलाई 2026 को मैनचेस्टर (ओल्ड ट्रैफर्ड) में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले से पहले क्रिकेट जगत दो हिस्सों में बंटा हुआ था. दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज डेरिल कलिनन जैसे कुछ जानकारों का मानना था कि इतनी कम उम्र में वैभव पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालने के बजाय उन्हें घर पर रहकर पढ़ाई करने, दोस्तों के साथ सामान्य बचपन जीने और धीरे-धीरे परिपक्व होने का समय मिलना चाहिए.

हालांकि, टीम मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा जताया और वैभव ने 4 जुलाई 2026 को महज 15 साल और 99 दिन की उम्र में भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल डेब्यू कर इतिहास रच दिया. इसके साथ ही वे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे युवा पुरुष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर बन गए.

वैभव सूर्यवंशी का अब तक का सफर: एक नजर में

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026: भारत की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाते हुए फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 80 गेंदों पर 175 रन (15 चौके, 15 छक्के) जड़े और टूर्नामेंट में 439 रन बनाकर 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' बने.

IPL 2026 का धमाका: राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए 16 मैचों में 237.30 के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए और ऑरेंज कैप, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर व इमर्जिंग प्लेयर जैसे बड़े अवॉर्ड जीते.

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इंटरनेशनल और एशिया कप राइजिंग स्टार्स (नवंबर 2026): इंग्लैंड डेब्यू के बाद जिम्बाब्वे दौरे पर टी20 अर्धशतक जड़ने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने और एशियन गेम्स 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे.

वर्तमान में (24 नवंबर 2026) वे दोहा/एशिया कप राइजिंग स्टार्स में इंडिया-ए के लिए ओपनिंग कर रहे हैं, जहां शुरुआती दो मैचों (नेपाल और पाकिस्तान के खिलाफ) में शांत रहने के बाद आज यूएई के खिलाफ उन्होंने तूफानी शुरुआत की है. हाल ही में उन्हें TIME100 Next India 2026 सूची में भी जगह मिली है.

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