बिहार के मोतिहारी में रिश्तों को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई है. एक मां ने अपनी ही दो बेटियों की गला घोंटकर हत्या कर दी. दोनों की उम्र 13 और 11 साल थी. आरोप है कि पति के रात में घर नहीं लौटने से नाराज महिला ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया. इतना ही नहीं, उसने अपनी तीसरी बेटी को भी मारने की कोशिश की, लेकिन वह किसी तरह वहां से भाग निकली और उसकी जान बच गई.

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घटना पूर्वी चंपारण जिले के डुमरियाघाट थाना क्षेत्र के सेमुआपुर गांव की है. एक ही घर में दो सगी बहनों के शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. शुरुआत में बच्चियों की मौत संदिग्ध लग रही थी. उनके मुंह से झाग निकलने जैसी बात सामने आने के बाद पुलिस जहर दिए जाने समेत दूसरे पहलुओं की जांच कर रही थी.

पहले पिता पर हुआ शक

दो बच्चियों की मौत की सूचना मिलते ही डुमरियाघाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची. मामले की गंभीरता को देखते हुए FSL टीम को भी बुलाया गया. शुरुआती जांच के दौरान बच्चियों की मां घर से गायब थी, जबकि पुलिस ने उनके पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी. हालांकि, पुलिस ने जांच को सिर्फ शक के आधार पर आगे नहीं बढ़ाया. तकनीकी जांच और दूसरे सुरागों के आधार पर मामले की कड़ियां जोड़ी गईं. इसके बाद जांच की दिशा बदल गई और बच्चियों की हत्या का शक उनकी मां पर गहरा गया.

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तीसरी बेटी ने भागकर बचाई जान

पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों बच्चियों की गला घोंटकर हत्या की गई थी. आरोप है कि मां ने तीसरी बेटी को भी मारने की कोशिश की, लेकिन वह मौके से भाग गई. इसी वजह से उसकी जान बच सकी. मोतिहारी के प्रभारी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

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