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पूर्णिया में महिला टीचर की हत्या, बैंककर्मी पति ने बच्चों के सामने मारी गोली

पूर्णिया केके हाट थाना क्षेत्र के रेनू नगर में घरेलू विवाद के बाद पति ने अपनी पत्नी शालिनी कुमारी की गोली मारकर हत्या कर दी. शालिनी श्रीनगर में 10+2 की शिक्षिका थीं, जबकि उनके पति राजकुमार यादव कोऑपरेटिव बैंक में पदस्थापित हैं. वारदात के वक्त दंपति के 4 और 9 साल के बच्चे घर में मौजूद थे.

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महिला टीचर की हत्या के बाद मौके पर जुटी रिश्तेदारों और परिजनों की भीड़. (Photo: Screengrabs)
महिला टीचर की हत्या के बाद मौके पर जुटी रिश्तेदारों और परिजनों की भीड़. (Photo: Screengrabs)

पूर्णिया शहर केके हाट थाना क्षेत्र के रेनू नगर में देर रात घरेलू विवाद के बाद एक पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी. मृतका की पहचान शालिनी कुमारी के रूप में हुई है. वह श्रीनगर में 10+2 की शिक्षिका के पद पर कार्यरत थीं. वहीं उनके पति राजकुमार यादव कोऑपरेटिव बैंक में पदस्थापित बताए जा रहे हैं. घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया.

विवाद के बाद मारी गोली
मृतका के मामा गौरी शंकर ने बताया कि पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर घरेलू विवाद हुआ था. विवाद के दौरान दोनों के बीच कहासुनी बढ़ गई. इसी दौरान राजकुमार यादव ने कथित तौर पर अपनी पत्नी शालिनी के सीने में गोली मार दी. गोली लगते ही शालिनी गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ीं.

बताया जा रहा है कि वारदात के समय दंपति के दोनों बच्चे भी घर में मौजूद थे. बच्चों की उम्र करीब 4 साल और 9 साल है. गोली चलने के बाद घर में अफरा-तफरी मच गई. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति घर से फरार हो गया. परिजन और आसपास के लोगों ने आनन-फानन में घायल शालिनी को इलाज के लिए जीएमसीएच पहुंचाया.

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घटना के बाद से ही फरार है आरोपी पति
हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसके बाद परिवार में कोहराम मच गया. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. खजांची हाट थाना प्रभारी जयप्रकाश सिंह ने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार पति-पत्नी के बीच घरेलू विवाद हुआ था. इसी विवाद के दौरान पति ने पत्नी को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई.

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पुलिस के मुताबिक आरोपी पति घटना के बाद से फरार है. उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस अब घरेलू विवाद की असली वजह और वारदात में इस्तेमाल हथियार के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है. घटना के बाद इलाके में सनसनी है.

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