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मथुरा: जिस बेटी को पाला उसी ने प्रेमी के संग किया पिता का कत्ल! मां ने भी दिया साथ

मथुरा के थाना गोविंद नगर क्षेत्र में प्रेम संबंधों के विरोध पर पत्नी, पुत्री और प्रेमी ने मिलकर मनोज सोनी का अपहरण कर हत्या कर दी. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मृतक की इलेक्ट्रिक स्कूटी बरामद की है, जबकि शव की तलाश अब भी जारी है.

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हत्यारोपी मां-बेटी और मृतक पिता (Photo- ITG)
हत्यारोपी मां-बेटी और मृतक पिता (Photo- ITG)

यूपी के मथुरा से रिश्तों को कलंकित करने वाला मामला सामने आया, जहां बेटी के अफेयर से भड़के एक पिता की हत्या कर दी गई. हैरत की बात ये रही कि इस खूनी खेल में बेटी की मां भी शामिल थी. बेटी, उसके प्रेमी और मां ने इस खौफनाक कांड को अंजाम दिया. आइये जानते हैं पूरी कहानी...

आपको बता दें कि गोविंद नगर इलाके के जयसिंहपुरा निवासी मनोज सोनी का उनकी बेटी और प्रेमी विमल चौधरी के प्रेम प्रसंग का विरोध करने पर अपहरण कर हत्या कर दी गई. यह वारदात प्रेम संबंधों में बाधा बनने के कारण अंजाम दी गई. 

पुलिस जांच के बाद आरोपी पत्नी, पुत्री और विमल चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पूछताछ में तीनों आरोपियों ने हत्या की बात कबूल की है. पुलिस ने उनके पास से मृतक मनोज सोनी की इलेक्ट्रिक स्कूटी भी बरामद कर ली है. हालांकि, पुलिस द्वारा काफी खोजबीन किए जाने के बावजूद मनोज का शव अभी तक बरामद नहीं हो सका है.

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परिजनों ने की सख्त कार्रवाई की मांग

इस सनसनीखेज घटना के बाद परिजनों में भारी आक्रोश है और क्षेत्र में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. मृतक की बहन भावना वर्मा ने आरोप लगाया कि इन तीनों लोगों ने मिलकर उनके भाई की हत्या की है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

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पुलिस हिरासत में आरोपियों ने कबूला जुर्म

मृतक के भाई रामबाबू वर्मा ने बताया कि आरोपियों ने पहले उनके भाई को गायब किया और बाद में पुलिस पूछताछ के दौरान हत्या की बात कबूल कर ली. परिजनों ने प्रशासन से सभी आरोपियों के खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है.

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