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बारिश में फटाफट लगाएं 6 सब्जियों के पौधे, कम मेहनत में होगी बंपर पैदावार; सालभर मिलेंगी घर की ताजी सब्जियां

Monsoon Kitchen Garden: बारिश का मौसम घर पर सब्जियां उगाने के लिए शानदार है. आज हम आपको ऐसे पौधों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें बरसात के मौसम में बहुत ही कम मेहनत में आसानी से उगाया जा सकता है. इनमें भिंडी, लौकी, खीरा, पालक समेत कई सब्जियों शामिल हैं.

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बारिश में गमले में सब्जियां उगाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है. (Photo: ITG)
बारिश में गमले में सब्जियां उगाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है. (Photo: ITG)

बारिश का मौसम सिर्फ घूमने-फिरने और गरमा-गरम पकौड़े खाने के लिए ही बेहतरीन नहीं होता, बल्कि ये उन लोगों के लिए भी बेस्ट है जो बागवानी करना पसंद करते हैं. घर की बालकनी या रसोई में पौधे उगाने के लिए भी बरसात का मौसम काफी बढ़िया माना जाता है. इस मौसम में मिट्टी में नमी बनी रहती है और पौधों को बढ़ने के लिए अनुकूल माहौल मिल जाता है. यही वजह है कि अगर आप घर की बालकनी, छत या छोटी-सी जगह में सब्जियां उगाने का सोच रहे हैं, तो मॉनसून से बेहतर समय मिलना मुश्किल है.

खास बात ये है कि कुछ सब्जियों के पौधे ऐसे हैं, जो बरसात की फुहारों में छोटे से गमले में भी फटाफट उग जाते हैं. इन्हें पौधे को उगाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने या एक्सपर्ट बनने की जरूरत भी नहीं पड़ती है. आज हम आपको ऐसे ही सब्जियों के पौधों के नाम गिनाने वाले हैं, जिन्हें बरसात के मौसम में उगाकर आप सालभर बिना खरीदे ताजी सब्जियां खा सकते हैं.

भिंडी और लौकी से करें शुरुआत: अगर आप पहली बार घर पर सब्जियां उगाने जा रहे हैं, तो भिंडी और लौकी के पौधे लगाना आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है. मॉनसून में इन पौधों को बढ़ने के लिए नमी आसानी से मिल जाती है. इन्हें गमले, बाल्टी, टब या फिर किसी बड़े कंटेनर में भी लगाया जा सकता है. बस पौधों को ऐसी जगह रखें, जहां पर्याप्त धूप भी आती रहे और मिट्टी में पानी जमा न रहे. थोड़ी-सी देखभाल के साथ घर में ही भिंडी और लौकी मिलने लगेंगी.

भिंडी और लौकी उगाना बहुत ही आसान होता है. (Photo: AI Generated)

हरी मिर्च और ग्वार फली भी लगाएं: रसोई में हरी मिर्च का रोजाना इस्तेमाल किया जाता है. खास बात ये है कि इसे घर पर उगाना बहुत आसान है. इसे बहुत ज्यादा जगह की भी जरूरत नहीं होती है. इसी तरह की ग्वार फली का पौधा भी मॉनसून के दौरान अच्छी तरह बढ़ सकता है. अगर गमले में सही मिट्टी, पर्याप्त रोशनी और जरूरत के हिसाब से पानी मिलता रहे, तो पौधे पर धीरे-धीरे फलियां आने लगती हैं.

खीरा उगाना है तो ये मौसम न छोड़ें: अगर आप सालभर खीरा खाना पसंद करते हैं, तो मॉनसून खीरे का पौधा लगाने का अच्छा समय होता है. मॉनसून में खीरा लगाने का भी अच्छा मौका मिलता है. इसकी बेल तेजी से फैलती है, इसलिए इसे ऐसे गमले में लगाएं जिसमें इसकी जड़ें अच्छे से फैल पाएं. इसके साथ ही बेल को सहारा देने के लिए लकड़ी या जाली लगा दें. सही धूप और नियमित देखभाल मिलने पर घर की बालकनी या छत पर ही ताजे खीरे तैयार किए जा सकते हैं.

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पालक के लिए भी बारिश का मौसम बढ़िया: अगर आप ऐसी सब्जी चाहते हैं जिसे ज्यादा जगह की जरूरत न हो, तो पालक लगा सकते हैं. इसे बड़े गमले के बजाय किसी चौड़े कंटेनर या फिर टब में भी आसानी से उगाया जा सकता है. बीज डालने के कुछ समय बाद ही छोटी-छोटी पत्तियां निकलने लगती हैं. धीरे-धीरे इनकी अच्छी ग्रोथ हो जाती है और जरूरत के मुताबिक ताजी पालक तोड़कर इस्तेमाल की जा सकती है.

पालक की ग्रोथ भी बरसात में बहुत अच्छे से होती है. (Photo: AI Generated)

बेल वाली सब्जियों के लिए बनाएं सहारा 
मॉनसून में लौकी, खीरा, करेला और तोरई जैसी बेल वाली सब्जियां भी घर पर उगाई जा सकती हैं. इन पौधों की बेल जमीन पर फैलने के बजाय ऊपर की ओर बढ़े, इसके लिए गमले के पास जाली, रस्सी या लकड़ी का सहारा दें. इससे पौधे को फैलने की जगह मिलेगी और बालकनी या छत पर कम जगह में भी किचन गार्डन तैयार किया जा सकेगा.

मॉनसून में पौधों को पानी देते वक्त रखें ध्यान
बारिश के मौसम में मिट्टी पहले से ही नम रहती है, इसलिए पौधों में बार-बार पानी डालने की गलती न करें. ज्यादा पानी से गमले में जमा हो सकता है और उसकी जड़ें खराब होने का खतरा बढ़ जाता है. गमले में नीचे ड्रेनेज होल जरूर रखें. साथ ही समय-समय पर मिट्टी को हल्का ढीला करते रहें, ताकि हवा जड़ों तक पहुंचती रहे.

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