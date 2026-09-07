गुरुग्राम में हार्डवेयर बिजनेस, पालम विहार में कई बंगले... 'मौत की इमारत' के मालिक हरिराम गुप्ता की कुंडली

दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत हादसे में 7 लोगों की मौत हो चुकी है. इस जर्जर इमारत के ढहने के बाद से बिल्डिंग का मालिक हरिराम गुप्ता फरार था. पुलिस की टीमें लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए उसके ठिकानों पर दबिश दे रही थी. आखिरकार हरिराम को राजस्थान के भिवाड़ी से पुलिस ने सोमवार दोपहर में दबोच लिया.

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हरिराम गुप्ता गुरुग्राम के नामी और मशहूर हार्डवेयर बिजनेसमैन में से एक माना जाता है. उसका हार्डवेयर का बड़ा और जमा-जमाया कारोबार है. वो अपने परिवार के साथ गुरुग्राम के सेक्टर-23, पालम विहार में रहता है. यहां हरिराम और उनके परिवार के कई मकान मौजूद हैं.

आजतक की टीम जब पड़ताल करते हुए हरिराम गुप्ता के घर पहुंची, तो कई अहम जानकारियां सामने आईं. हरिराम के बेटे के पासपोर्ट पर भी यही पालम विहार का पता दर्ज है.

(Photo- ITGD)

पालम विहार में बेटी-बेटे के भी बंगले

पालम विहार में हरिराम के पड़ोसी ने आजतक को उनके बारे में बताया, 'वो काफी सालों से रह रहे हैं. पास में ही उनकी बेटी का मकान है और बेटे का भी घर यहीं है. सब सेक्टर 23 में ही रहते हैं. हरिराम एक सीधे-सादे आदमी हैं. वो अपनी दुकान पर बैठते हैं, लोगों से अच्छे से बातचीत करते हैं.'

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हरिराम गुरुग्राम के सेक्टर-23 में ही हार्डवेयर की दुकान (हरिराम पेंट्स एंड हार्डवेयर) चलाता है. हालांकि उसकी दुकान पर पिछले दो दिनों से ताला लगा है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, हरिराम गुप्ता करीब 15 सालों से ये दुकान चला रहा था.

(Photo- ITGD)

हरिराम का भाई भी फरार

पुलिस सेक्टर-23 में हरिराम गुप्ता और उसके परिजनों के आवासों की भी जांच कर रही है. हरिराम के रिश्ते में भाई वरुण मित्तल भी कल से गायब बताए जा रहे हैं. सेक्टर-23 की हुड्डा मार्केट में वरुण मित्तल की VMS Supermart नाम से दुकान है.

सुपरमार्ट के कर्मचारी रोहित के मुताबिक, वरुण मित्तल कल सुबह से दुकान पर नहीं आए हैं. दिल्ली पुलिस पिछले दो दिनों से सुपरमार्ट के कर्मचारियों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है.

पालम विहार स्थित घर पर पुलिस की रेड

बता दें कि सत्य निकेतन हादसे के तुरंत बाद जब दिल्ली पुलिस की टीम आरोपी हरिराम के पालम विहार स्थित आवास पर पहुंची, तो वो वहां से गायब मिला. पुलिस को शक है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए हरिराम किसी सुरक्षित ठिकाने पर छिपा हुआ है. इसीलिए पुलिस ने उसके कई करीबियों और सहयोगियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की है.

फरार मकान मालिक की धरपकड़ के लिए दिल्ली पुलिस ने 10 अलग-अलग विशेष टीमें बनाई हैं. इन टीमों में जिले की लोकल पुलिस, स्पेशल स्टाफ और ऑपरेशन यूनिट के अनुभवी पुलिसकर्मी शामिल हैं. इन सभी टीमों की कमान जिले के एडिशनल DCP स्तर के वरिष्ठ अधिकारी के हाथों में है.

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दिल्ली, हरियाणा से यूपी तक रेड, लुक-आउट नोटिस जारी

हरिराम की तलाश में दिल्ली पुलिस हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अलग-अलग शहरों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है. आरोपी देश छोड़कर न भाग सके, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर जारी कर दिया है. पुलिस के पास हरिराम की पूरी पासपोर्ट डिटेल्स मौजूद हैं. फिलहाल पुलिस की टीमें उसकी लोकेशन ट्रैक करने में जुटी हैं.

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