'आधा भारत तबाह...', ऑपरेशन सिंदूर पर PAK की AI डॉक्यूमेंट्री, लोग बोले- लाहौरी चूरन का सबूत तो दिखाओ

पाकिस्तान जब जंग हार जाता है तो अपना सबसे शक्तिशाली हथियार निकालता है. ऑपरेशन सिंदूर में कुटाई के बाद पाकिस्तान एयर फोर्स ने एक बार फिर अपना पुराना हथियार निकाल लिया है. इस हथियार का नाम है प्रोपगैंडा वीडियो. भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर पर जारी डॉक्यूमेंट्री के जवाब में PAF ने 6 सितंबर 2026 को एयर फोर्स डे के मौके पर ‘फिज़ाओं के पासबां’ नाम का एक नया प्रचार वीडियो जारी किया है.
इस वीडियो में पाकिस्तान ने जो सस्ता गाना लगाया है, उसके बोल हैं- फलक में इनकी धाक है...
इस वीडियो में पाकिस्तान ने ऐसे-ऐसे दावे कर दिए हैं जो सुनकर हंसी भी आती है और पाकिस्तान की बेशर्मी पर गुस्सा भी आता है. आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और ग्राफिक्स की मदद से बने इस वीडियो में पाकिस्तान ने दावा किया उसकी वायुसेना ने भारत के 32 एयरबेस पर हमला किया, दो S-400 सिस्टम उड़ा दिए, भारतीय मिलिट्री सैटेलाइट जाम कर दिए.
पाकिस्तान के इस वीडियो के मुताबिक उसने भारत के आठ विमान गिराए और फ्यूल सप्लाई को जाम कर दिया.
यह वीडियो आधिकारिक रूप से PAF के डायरेक्टोरेट जनरल पब्लिक रिलेशंस (DGPR) ने X पर शेयर किया. इसमें भारत के नक्शे पर हर तरफ विस्फोट के निशान दिखाए गए हैं और बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा है – 32 IAF BASES HIT.
लेकिन पाकिस्तान की बेशर्मी का आलम यह है कि पूरा वीडियो एनिमेशन और ग्राफिक्स पर आधारित है. इसमें कोई सैटेलाइट इमेजरी नहीं, कोई असली क्षति का प्रमाण नहीं, रनवे पर कोई गड्ढे नहीं, कोई हैंगर क्षतिग्रस्त नहीं.
पाकिस्तान ने ये सारे दावे कम्प्यूटर रूप में बैठकर किया है.
बता दें कि भारत में डिस्कवरी चैनल ने 15 अगस्त को दो हिस्सों में एक डॉक्यूमेंट्री प्रसारित किया था. इसका नाम था- 'डीक्लासिफाइड: ऑपरेशन सिंदूर'. इस डॉक्युमेंट्री में भारत के तत्कालीन तीनों सेनाओं के प्रमुखों के दावे थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का बयान था. सबूत थे और वीडियो फुटेज थे.
इस डॉक्युमेंट्री में भारत के तत्कालीन DGMO ने साफ कहा था कि पाकिस्तान जंग रोकने के लिए माफी मांग रहा था.
पाकिस्तान का यह दावा इसलिए भी हास्यास्पद है क्योंकि पब्लिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय वायु सेना के पास 60 से अधिक एयर स्टेशन हैं. इनमें फ्रंटलाइन फाइटर बेस, ट्रेनिंग सेंटर और मेंटेनेंस यूनिट शामिल हैं. 32 बेस पर हमला करने का मतलब होगा कि IAF की आधी से ज्यादा क्षमता नष्ट हो गई. लेकिन पाकिस्तान भारत में हुए नुकसान का सिंगल सबूत भी नहीं दे सका.
मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान ने इसी तरह के दावे किए थे. तब भी कोई सैटेलाइट सबूत नहीं दिया गया. स्वतंत्र सैटेलाइट इमेजरी विशेषज्ञों ने भारतीय एयरबेस पर कोई नुकसान की कोई तस्वीरें जारी नहीं की थी.
10 मई को जंग रूकने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई को स्वयं आदमपुर एयरबेस गए थे और पाकिस्तान की ओर से S-400 को नुकसान पहुंचाने के दावे की धज्जियां उड़ा दी थी.
इसके उलट भारत ने पाकिस्तानी एयरबेस पर किए गए हमलों के स्पष्ट सबूत पेश किए. नूर खान, मुरीद, रफीकी, सरगोधा, जैकाबाबाद और भोलारी जैसे ठिकानों पर सैटेलाइट तस्वीरें और वीडियो फुटेज जारी किए गए. पश्चिमी मीडिया ने भी इन सबूतों की पुष्टि की. भारत ने रडार, एयर डिफेंस सिस्टम और एयरक्राफ्ट हैंगर को निशाना बनाया.
पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई मुख्य रूप से ड्रोन और मिसाइलों तक सीमित रही, जिन्हें इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक रोक लिया.
पाकिस्तान के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर इसे ‘लाहौरी चूरन’ का नया संस्करण कहा जा रहा है. भारतीय यूजर्स ने मजाक उड़ाते हुए पूछा कि अगर इतनी बड़ी जीत हुई तो सैटेलाइट तस्वीरें कहां हैं? क्यों सिर्फ ग्राफिक्स पर निर्भर रहना पड़ रहा है?