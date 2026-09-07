ODI World Cup 2027: 6 मैच, 2 शतक और 71 का एवरेज... फिर भी प्लेइंग-11 से बाहर! रोहित-विराट के बीच यशस्वी जायसवाल का क्या होगा?

साल 2027 के वनडे वर्ल्ड कप को लेकर भारतीय टीम मैनेजमेंट ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. रोहित शर्मा, विराट कोहली और रवींद्र जडेजा जैसे सीनियर खिलाड़ियों के खेलने पर लगातार चर्चाएं की जा रही है.

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लेकिन इसी बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर दीप दासगुप्ता ने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया है. उनका मानना है कि वर्ल्ड कप 2027 के लिए बीसीसीआई को युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल को पूरी तरह तैयार रखना चाहिए.

दीप दासगुप्ता का कहना है कि अगर टीम को वर्ल्ड कप में यशस्वी की जरूरत पड़ती है तो उनके पास वनडे मैच खेलने का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए. ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक एक महीने पहले मैनेजमेंट को एकदम से यशस्वी जायसवाल की याद आए और उन्होंने लंबे समय से कोई मुकाबला ही ना खेला हो.

यश्स्वी जायसवाल को मौका मिलना जरूरी

पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा कि भले ही टीम को कॉम्बिनेशन बनाने के लिए शुभमन गिल को नंबर 3 पर खिलाना पड़े या कोई और रास्ता निकालना पड़े. लेकिन यशस्वी को लगातार मैच टाइम मिलना बेहद जरूरी है. वरना आगे भारतीय टीम को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

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वनडे में खुद की जगह नहीं बना पाए हैं जायसवाल

टेस्ट क्रिकेट में अपनी जगह पक्की कर चुके यशस्वी जायसवाल को वनडे में अभी तक ज़्यादा मौके नहीं मिले हैं. साल 2025 में डेब्यू करने के बाद से उन्होंने भारत के लिए केवल 6 वनडे मैच खेले हैं. हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में खेलने के बाद विराट कोहली की वापसी होते ही उन्हें प्लेइंग-11 से बाहर बैठना पड़ा था. रोहित शर्मा करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं, ऐसे में 25 साल के यशस्वी भविष्य के बड़े दावेदार हैं.

आंकड़े हैं बेहद शानदार

भले ही यशस्वी को मौके कम मिले हों, लेकिन जब भी उन्हें मौक़ा मिला, उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है. अब तक भारत के लिए जायसवाल ने कुल 6 वनडे मैच खेले हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 71.25 के बेहतरीन एवरेज से 285 रन निकले हैं. इन छह मुकाबलों में जायसवाल के बल्ले से दो शतक भी निकले हैं. इस दौरान उनका हाईएस्ट स्कोर नाबाद 116 रन रहा है.



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