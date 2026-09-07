Kal Ka Rashifal 8 September 2026: कल के दिन 5 राशियां पाएंगी बड़ी गुड न्यूज, पढ़ें पूरा राशिफल

मेष राशि: प्रबंधन के प्रयास होंगे सफल, भवन और वाहन के मामले हल होंगे

मेष राशि के जातकों के प्रबंधन से जुड़े प्रयास काफी प्रभावपूर्ण रहेंगे और लक्ष्य साधने में आगे रहेंगे. परिजनों की बातों को अनदेखा करने से बचें.

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अति उत्साह और आवेश में आने से बचें. भवन और वाहन से जुड़े मामले आसानी से हल होंगे. संबंधों में जल्दबाजी में निर्णय न लें और अनुशासन बनाए रखें.

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): लाल

कल का उपाय (kal ke upay): हनुमानजी के दर्शन वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान व उपयोग बढ़ाएं. 'ओम् अं अंगारकाय नमः' का जाप करें. जिद से बचें.

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वृष राशि: सामाजिक कार्यों को मिलेगा बढ़ावा, बड़ों का आदर बनाए रखें

वृष राशि के जातक सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देंगे. वाणिज्यिक कार्यों में शुभता और सहजता बनी रहेगी.

वाणी और व्यवहार पर संयम रखने से अपेक्षित परिणामों से उत्साह बढ़ेगा. पारिवारिक परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी. सबको साथ लेकर आगे बढ़ें और सहकारिता में वृद्धि करें.

शुभ अंक (Lucky Number): 6, 8 और 9

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शुभ रंग (Lucky Color): क्रीम कलर

कल का उपाय (kal ke upay): हनुमानजी के दर्शन वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान बढ़ाएं. धर्म कार्यों से जुड़ें. पहल बनाए रखें.

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मिथुन राशि: घर-परिवार में रहेगा आनंद, आर्थिक मामलों को मिलेगी गति

मिथुन राशि के जातकों के घर-परिवार में हर्ष और आनंद बना रहेगा. इच्छित प्रस्ताव मिलने से मन उत्साहित रहेगा.

परंपरागत कार्यों को उचित दिशा मिलेगी और रक्त संबंधों में मजबूती आएगी. आर्थिक मामलों को गति मिलेगी. उपहार और भेंट के नए अवसर प्राप्त होंगे, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें.

शुभ अंक (Lucky Number): 5, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): बादामी

कल का उपाय (kal ke upay): हनुमानजी के दर्शन वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान बढ़ाएं. वादा व वचन निभाएं.

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कर्क राशि: व्यवहार में बढ़ेगी मधुरता, करियर और व्यापार में आएगा सुधार

कर्क राशि के जातकों के व्यवहार में मधुरता रहेगी और संबंधों में सुधार आएगा. आपके रचनात्मक प्रयासों को बल मिलेगा.

आकर्षक प्रस्ताव मिलने के योग हैं. करियर और व्यापार में तेजी से सुधार आएगा. नए अनुबंध बन सकते हैं, इसलिए निजी विषयों में सक्रियता बनाए रखें और श्रेष्ठ कार्यों से जुड़ें.

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 2, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): आम्र समान

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कल का उपाय (kal ke upay): हनुमानजी के दर्शन वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान व उपयोग बढ़ाएं. आधुनिक सोच से काम लें.

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सिंह राशि: नीति और नियम से करें काम, रिश्तों को बनाए रखें बेहतर

सिंह राशि के जातकों को कामकाज में सभी का सम्मान रखना होगा. नीति और नियमों के अनुसार ही कार्य करें.

विदेश से जुड़े मामलों में तेजी आ सकती है, हालांकि सामान्य कार्यों की गति थोड़ी धीमी रह सकती है. धैर्य और सूझबूझ से आगे बढ़ें. कानूनी मामलों से सतर्क रहें और रिश्तों को मजबूत बनाएं.

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 3 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): चेरी रेड

कल का उपाय (kal ke upay): हनुमानजी के दर्शन वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान व उपयोग बढ़ाएं. विनम्र बने रहें.

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कन्या राशि: वाणिज्यिक लाभ रहेगा ऊंचा, चहुंओर करेंगे श्रेष्ठ प्रदर्शन

कन्या राशि के जातकों का वाणिज्यिक लाभ ऊंचा बना रहेगा. व्यापार बढ़ाने और नई गतिविधियों में सफलता हासिल होगी.

करियर और कारोबार में तेजी बनी रहेगी. संवाद में संकोच दूर होगा और दोस्तों के साथ रिश्ते सुधरेंगे. पेशेवरता में बढ़त रहेगी और प्रतिस्पर्धा का भाव आपको सफलता की सीढ़ियों पर ले जाएगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 3, 5 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): मरून

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कल का उपाय (kal ke upay): हनुमानजी के दर्शन वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान व उपयोग बढ़ाएं. विनम्रता बनाए रखें. अहंकार से बचें.

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तुला राशि: कार्यक्षेत्र में मिलेगा मान-सम्मान, वित्तीय मामलों में रहेंगे प्रभावी

तुला राशि के जातक प्रबंधन में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे. आपकी साख और सम्मान में वृद्धि होगी.

सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा. नए लोगों पर तुरंत भरोसा करने से बचें. प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और वित्तीय लेन-देन में आप पूरी तरह प्रभावी रहेंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 6, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): पीच

कल का उपाय (kal ke upay): हनुमानजी के दर्शन वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सहकार का भाव बनाए रखें.

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वृश्चिक राशि: भाग्य का मिलेगा पूरा सपोर्ट, धार्मिक यात्रा के बन रहे हैं योग

वृश्चिक राशि के जातकों का भाग्य बल मजबूत रहेगा और हर क्षेत्र में इच्छित परिणाम मिलेंगे.

धार्मिक और शुभ कार्यों की रूपरेखा बनेगी. लाभकारी योजनाएं आगे बढ़ेंगी. मित्रों का पूरा साथ और समर्थन मिलेगा. दीर्घकालिक योजनाएं आकार लेंगी और वरिष्ठों के सहयोग से लक्ष्य प्राप्त होंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): गुलाबी

कल का उपाय (kal ke upay): हनुमानजी के दर्शन वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान व उपयोग बढ़ाएं. 'ओम् अं अंगारकाय नमः' का जाप करें. धर्मकार्य करें.

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धनु राशि: बड़ों का सानिध्य बढ़ाएगा मनोबल, स्वास्थ्य के प्रति रहें सतर्क

धनु राशि के जातकों को कामकाज में अचानक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. परिचित लोगों से सतर्क रहें.

स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां उभर सकती हैं, इसलिए सावधानी बरतें. बड़ों की सीख और सानिध्य आपका मनोबल बढ़ाएगा. महत्वपूर्ण कार्यों में परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): केशरिया

कल का उपाय (kal ke upay): हनुमानजी के दर्शन वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान व उपयोग बढ़ाएं. 'ओम् अं अंगारकाय नमः' का जाप करें. सहनशील रहें.

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मकर राशि: बढ़ेगी पद और प्रतिष्ठा, रिश्तों में आएगी मजबूती

मकर राशि के जातकों के व्यक्तिगत प्रयास सफल होंगे और रिश्ते काफी मजबूत बनेंगे.

पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं. जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. औद्योगिक मामले हल होंगे और आपकी योजनाओं में तेजी आएगी. जिम्मेदारों को साथ लेकर चलने से बड़ा लाभ होगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 5, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): रस्ट कलर

कल का उपाय (kal ke upay): हनुमानजी के दर्शन वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान बढ़ाएं. 'ओम् अं अंगारकाय नमः' का जाप करें. मदद बनाए रखें.

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कुंभ राशि: सेहत के प्रति रहें सजग, लेनदेन में बरतें सावधानी

कुंभ राशि के जातक अपनी कार्ययोजनाओं पर ध्यान दें और सेहत के संकेतों को नजरअंदाज न करें.

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पेशेवर संबंधों में अनुकूलता रहेगी. नीति, नियम और व्यवस्था पर भरोसा रखकर आगे बढ़ें. खर्चों और लेन-देन पर ध्यान देना जरूरी है. सकारात्मक सोच के साथ किसी भी बहस में न पड़ें.

शुभ अंक (Lucky Number): 6, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): गेहूंआ

कल का उपाय (kal ke upay): हनुमानजी के दर्शन वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान बढ़ाएं. 'ओम् अं अंगारकाय नमः' का जाप करें. बहस में न पड़ें.

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मीन राशि: अधिकारियों से मिलेगी मदद, संतान से मिलेगा शुभ समाचार

मीन राशि के जातक अधिकारियों की बात को अनदेखा न करें. करियर उम्मीद से कहीं बेहतर रहने वाला है.

दोस्तों का भरोसा बना रहेगा और संतान से कोई शुभ समाचार मिल सकता है. मनोरंजन के योग बनेंगे और लाभ के अच्छे अवसर हाथ आएंगे. बौद्धिक प्रयासों से लक्ष्य तेजी से पूरे होंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 6, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): सिंदूरी

कल का उपाय (kal ke upay): हनुमानजी के दर्शन वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान व उपयोग बढ़ाएं. 'ओम् अं अंगारकाय नमः' का जाप करें. भेंट बढ़ाएं.

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