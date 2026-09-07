'बचा लो उनको, बचाओ...', सत्य निकेतन इलाके में इमारत गिरते ही चिल्लाई महिला, रो-रोकर बुरा हाल! VIDEO

ईस्ट दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में हुए भयानक इमारत हादसे ने पूरी राजधानी को दहला कर रख दिया है. पेइंग गेस्ट (PG) के रूप में इस्तेमाल हो रही बहुमंजिला इमारत अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह गई. अब इस हादसे के तुरंत बाद का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक महिला मलबे में दबे छात्रों को बचाने की गुहार लगाती सुनी जा सकती है.

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हादसे का शिकार हुई इमारत के ठीक बगल वाली बिल्डिंग में मौजूद एक महिला इस खौफनाक मंजर को देखकर बदहवास हो गई. सामने आए वीडियो में महिला रोते-बिलखते हुए मदद की अपील कर रही है.



ढही हुई इमारत के मलबे और उठते धूल के गुबार को देखकर महिला का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. वो रोते हुए कहती कि इमारत में रहने वाले कई छात्रों की जान चली गई है.

वीडियो में जमींदोज हुए इमारत का मलबा नजर आ रहा है और इसके साथ ही महिला की आवाज आ रही है. वो चिल्लाते हुए कहती है, इसमें कई सारे बच्चे थे. हमारे सामने ही पूरी इमारत धराशायी हो गई. हम कहां रह रहे हैं. बचा लो उनको, बचाओ...'



सीसीटीवी में कैद हुआ खौफनाक मंजर

इस भीषण हादसे का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि इमारत के ठीक नीचे एक बुजुर्ग शख्स अपना छोटा-सा स्टॉल लगाकर आराम से बैठे हुए थे. तभी अचानक ऊपर से मलबे के टुकड़े और धूल गिरने लगती है.

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खतरा भांपते ही बुजुर्ग अपनी जान बचाने के लिए तेजी से दूर भागते हैं. इसके महज कुछ ही सेकेंड बाद पूरी की पूरी बिल्डिंग भरभराकर जमींदोज हो जाती है और चारों तरफ धूल का गुबार फैल जाता है.

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