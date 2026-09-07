सुबह उठते ही सिर में दर्द, कहीं ये ब्रेन ट्यूमर तो नहीं? डॉक्टर ने बताया कब है खतरा

सुबह आंख खुलते ही सिर में तेज दर्द हो, सिर भारी लगे या ऐसा महसूस हो कि बिना दवा के दिन की शुरुआत ही नहीं हो सकती, तो क्या ये सब नॉर्मल है या किसी बड़ी बीमारी का संकेत है? डॉक्टर बताते हैं कि सिरदर्द की समस्या बहुत आम है और इसके पीछे नींद की कमी से लेकर माइग्रेन, मानसिक तनाव भी हो सकता है, लेकिन कुछ मामलों में सिरदर्द सामान्य नहीं बल्कि ब्रेन ट्यूमर का लक्षण भी हो सकता है. पहले जान लेते हैं कि सुबह के समय सिर में दर्द क्यों होता है.

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सुबह उठते ही सिरदर्द होने के कई कारण हो सकते हैं. अगर किसी व्यक्ति को मानसिक तनाव है और रात में अच्छी नींद नहीं आती है तो भी सुबह उठते ही सिरदर्द हो सकता है. कभी-कभी रात में रोज चाय-कॉफी पीने के बाद अचानक उसे बंद कर देना भी सुबह सिरदर्द का कारण बन सकता है.

सिरदर्द ब्रेन ट्यूमर का लक्षण कब हो सकता है?

इस बारे में दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में न्यूरोसर्जरी विभाग के पूर्व एचओडी डॉ. दलजीत सिंह ने बताया है. वह कहते हैं कि नॉर्मल सिरदर्द और ब्रेन ट्यूमर के कारण होने वाले सिरदर्द में अंतर होता है. इसमें सिरदर्द के साथ सुबह उठने के बाद मतली और उल्टी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं. ये ब्रेन ट्यूमर की एक बड़ी पहचान होते हैं. इसके साथ ही कुछ दूसरे लक्षण भी जरूर देखने चाहिए जैसे अगर सिरदर्द दिन-ब-दिन बढ़ रहा है, पहले से अलग तरह का महसूस हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए. कुछ लक्षण ऐसे हैं जो ब्रेन ट्यूमर से जुड़े हो सकते हैं.

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ब्रेन ट्यूमर के इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज

सिरदर्द के साथ आंखों से धुंधला दिखना

शरीर के एक हिस्से में कमजोरी या सुन्नपन

बोलने में परेशानी

चलते समय संतुलन बिगड़ना

याददाश्त कमजोर होना

जरूरत से ज्यादा नींद या लगातार सुस्ती

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ये लक्षण दिख रहे हैं तो क्या करें

डॉ दलजीत बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को ये लक्षण दिख रहे हैं तो इस मामले में तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए. वह एमआरआई या सीटी स्कैन के जरिए ट्यूमर की पहचान कर सकते हैं. हालांकि अगर नॉर्मल सिरदर्द है तोस्कैन की जरूरत नहीं होती. डॉक्टर पहले सिरदर्द की पूरी जानकारी लेते हैं और जरूरत पड़ने पर आंखों, नसों, संतुलन और शरीर की ताकत की जांच करते हैं.



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