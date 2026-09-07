scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

राम मंदिर को लेकर आगे का प्लान क्या? नवनियुक्त CEO ने दिया ये जवाब

राम मंदिर के नवनियुक्त सीईओ जितेंद्र मिश्र ने राम मंदिर को लेकर अपनी आगे की राह से जुड़े सवाल पर कहा कि अभी आधिकारिक तौर पर पद नहीं संभाला है.

Advertisement
X
राम मंदिर के पहले सीईओ हैं जितेंद्र मिश्र (Photo: ITG)
राम मंदिर के पहले सीईओ हैं जितेंद्र मिश्र (Photo: ITG)

राम मंदिर के नवनियुक्त सीईओ जितेंद्र मिश्र सोमवार को दिल्ली में आजतक के मंच पर थे. आजतक के आयोजन सुरक्षा सभा के 'आसमान के रखवाले' सेशन में पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र ने ऑपरेशन सिंदूर पर खुलकर बात की. इस सत्र के दौरान जितेंद्र मिश्र से राम मंदिर को लेकर भी सवाल किया गया.

राम मंदिर को लेकर हुए इस सवाल के जवाब में जितेंद्र मिश्र ने कहा कि इस पर मैं सिर्फ तीन पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा. जितेंद्र मिश्र ने कहा कि पहला पॉइंट ये कि मुझे जो निमंत्रण मिला था, वह ऑपरेशन सिंदूर के लिए था. उन्होंने कहा कि दूसरा पॉइंट है कि मैंने अभी आधिकारिक तौर पर राम मंदिर के सीईओ का पद नहीं संभाला है.

एयर मार्शल मिश्र ने कहा कि अगर आप ये सवाल एक महीने बाद करें, तो शायद मैं बेहतर जवाब दे पाऊंगा. जितेंद्र मिश्र ने कहा कि और तीसरा पॉइंट आपने कहा दो शब्द बोलिए. मैं तीन शब्द बोलता हूं- जय श्री राम. दरअसल, इस सत्र के दौरान जितेंद्र मिश्र से सवाल पूछा गया था कि एक नई सेवा विश्वास के रक्षा की आपको दी गई है. राम मंदिर के सीईओ आप हैं. क्या आपने तय किया है आगे का रास्ता, क्या जिम्मेदारी आप देख रहे हैं और कैसे निभाएंगे इसको.

सम्बंधित ख़बरें

Air Marshal Jeetendra Mishra
ऑपरेशन सिंदूर स्वदेशी हथियारों के दम पर किया- एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र
ऑपरेशन सिंदूर के हीरो पर जानबूझकर विवाद किया जा रहा? देखें राउंड टेबल बहस
दंगल: जितेंद्र मिश्र को CEO बनाए जाने पर विपक्ष बेवजह सवाल उठा रहा?
jeetendra mishra reaches ram mandir
राम मंदिर पहुंचते ही एक्शन में दिखे CEO जितेंद्र मिश्र
अयोध्या पहुंचे राम मंदिर ट्रस्ट के नए CEO.(Photo- ITGD)
राम मंदिर ट्रस्ट के नए CEO ने की पहली बैठक, समझा ट्रस्ट का ये कामकाज
Advertisement

इस सवाल के जवाब में जितेंद्र मिश्र ने तीन पॉइंट्स में अपनी बात रखी और तीन शब्दों के साथ इस सेशन का समापन किया. इससे पहले, जितेंद्र मिश्र ने ऑपरेशन सिंदूर को वर्षों की मेहनत, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और वायुसेना के संयुक्त प्रयास का परिणाम बताया.

यह भी पढ़ें: कारगिल से ऑपरेशन सिंदूर तक.. कैसे बदली युद्ध की तकनीक, पूर्व एयर मार्शल ने बताया

एयर मार्शल मिश्र ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे स्पेस की रक्षा करने वाले, दुश्मन को नष्ट करने वाले हमारे उपकरण वर्षों की मेहनत का फल थे. परिपक्व सिस्टम बनाने में पीढ़ियां लगती हैं. उन्होंने ब्रह्मोस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को सुखोई-30 से दागने का उदाहरण देते हुए 250 से 300 किलोमीटर दूर का लक्ष्य दो मीटर की सटीकता से भेदने को भारतीय तकनीक का चमत्कार बताया.

यह भी पढ़ें: 'ऑपरेशन सिंदूर हमने स्वदेशी हथियारों के दम पर किया...', एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र ने खोले कई राज

जितेंद्र मिश्र ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद तकनीक की रफ्तार और तेज हुई है. हम अगर इसके साथ कदमताल नहीं करेंगे, तो चार-पांच साल में हैरान रह जाएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ईशान किशन ने उड़ाया गर्दा... दलीप ट्रॉफी फाइनल में जड़ा दोहरा शतक, बने कई रिकॉर्ड्स |
    राम मंदिर को लेकर आगे का प्लान क्या? नवनियुक्त CEO ने दिया ये जवाब |
    ODI World Cup 2027: 6 मैच, 2 शतक और 71 का एवरेज... फिर भी प्लेइंग-11 से बाहर! रोहित-विराट के बीच यशस्वी जायसवाल का क्या होगा? |
    पकड़ा गया हरिराम, दिल्ली इमारत हादसे के मालिक को पुलिस ने भिवाड़ी से दबोचा |
    महाराष्ट्र में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर सड़कों पर जेन जी छात्र |
    जब बारिश की जरूरत थी तब सूखा, अब धान पकते ही बरस रहा पानी... करनाल के किसानों की बढ़ी चिंता |
    ₹6,000 की जगह मिलेंगे ₹10,000? PM Kisan पर आया बड़ा अपडेट, जानें 24वीं किस्त कब |
    कैसे शुरू हुई बैटमैन, सुपरमैन बनाने वाली डीसी कॉमिक्स? बागी सैनिक ने किया था कमाल |
    सोनम वांगचुक ने सरकार को दिया एक साल का अल्टीमेटम, कहा- मांगें नहीं मानीं तो... |
    शादी के 10 दिन बाद ही पति चला गया गुजरात, डेढ़ महीने बाद पत्नी हो गई प्रेगनेंट, थाने के अंदर हुआ प्रसव
    Advertisement