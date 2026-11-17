दिल्ली-NCR की हवा की गुणवत्ता में मंगलवार को थोड़ा सुधार देखने को मिला लेकिन अब भी स्थिति खराब है. दिल्ली के कई इलाकों में AQI (एयर क्वालिटी इंडेक्स) अब भी 300 के पार बना है. CPCB के आंकड़ों के मुताबिक, राजधानी के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई. वहीं, NCR की स्थिति थोड़ी सुधरी है. AQI गुरुग्राम में 300 तो नोएडा-गाजियाबाद में मंगलवार सुबह 195 दर्ज किया गया.

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दिल्ली के सिरीफोर्ट और जाफरपुर में सबसे ज्यादा 349 AQI दर्ज किया गया. वहीं, राष्ट्रमंडल खेल परिसर में 344, आईटीओ में 342, पूसा और तालकटोरा गार्डन में 334 AQI रिकॉर्ड किया गया. चांदनी चौक में 321, नॉर्थ कैंपस में 317 और आईआईटी दिल्ली में 307 AQI दर्ज हुआ. इसके अलावा जेएनयू में भी AQI 302 रहा. हालांकि, दिल्ली के कुछ इलाकों में स्थिति काफी बेहतर रही. लोधी रोड में AQI 192, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 198 और आईजीआई एयरपोर्ट पर 227 दर्ज किया गया.

वहीं, अगर NCR क्षेत्र की बात करें तो गुरुग्राम में AQI 300 और सेक्टर 51 में 314 दर्ज किया गया. फरीदाबाद में यह 184, ग्रेटर नोएडा में 179, जबकि नोएडा और गाजियाबाद में 195 रहा. यानी NCR के कुछ शहरों में दिल्ली के मुकाबले हवा की स्थिति बेहतर है लेकिन प्रदूषण का स्तर अब भी चिंताजनक बना हुआ है.

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NCR क्षेत्र का AQI

गुरुग्राम: 300

सेक्टर-51, गुरुग्राम: 314

फरीदाबाद: 184

ग्रेटर नोएडा: 179

नोएडा: 195

CPCB के मानकों के अनुसार, 0 से 50 के बीच AQI अच्छा, 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 मध्यम, 201 से 300 खराब, 301 से 400 बहुत खराब और 401 से 500 गंभीर श्रेणी में माना जाता है. दिल्ली NCR में इस समय प्रदूषण लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है. प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण सांस और हृदय संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ सकता है.

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