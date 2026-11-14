छठ के खरना पर घरों में जले दीप, प्रसाद बांटकर शुरू हुआ 36 घंटे का निर्जला उपवास

रांची में लोक आस्था के महापर्व छठ का माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया है. शनिवार को छठ के दूसरे दिन खरना की पूजा पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुई. रात करीब 7:30 बजे पूजा पूरी होने के बाद प्रसाद बांटा गया. अब व्रती अगले 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखेंगे और सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत पूरा करेंगे. रविवार को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा. बाजारों और घाटों पर भी तैयारियां तेज हैं.

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छठ सूर्य देव और छठी मैया की पूजा का पर्व है. इसे लोक आस्था का महापर्व इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इसमें पूरा परिवार और समाज मिलकर हिस्सा लेता है. इसका दूसरा दिन खरना कहलाता है. इस दिन व्रती यानी व्रत रखने वाले लोग पूरे दिन उपवास करते हैं और शाम को प्रसाद बनाकर पूजा करते हैं. उसके बाद ही वे कुछ ग्रहण करते हैं.

शनिवार सुबह से ही रांची के घरों में खरना की खास तैयारियां दिखीं. व्रतियों ने स्नान किया और दिनभर उपवास रखा. कई घरों में परिवार के दूसरे सदस्य भी काम में हाथ बंटाते नजर आए. कोई पूजा की सामग्री जुटा रहा था, तो कोई फल, सूप और दउरा की व्यवस्था में लगा था. सूप और दउरा बांस से बनी टोकरियां होती हैं, जिनमें पूजा का सामान रखा जाता है.

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शाम को मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी जलाकर गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद तैयार किया गया. प्रसाद बनाते समय साफ सफाई और शुद्धता का खास ध्यान रखा गया. शाम ढलते ही पूजा की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली. घरों में दीप जलाए गए और छठी मैया की पूजा अर्चना की गई. शहर के अलग अलग इलाकों में छठी मैया के गीत गूंजते रहे.

पूजा पूरी होने के बाद व्रतियों ने सबसे पहले प्रसाद ग्रहण किया. इसके बाद परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और आसपास के लोगों के बीच प्रसाद बांटा गया. रात करीब 8 बजे पूजा संपन्न हुई. प्रसाद लेने के लिए लोगों में खास उत्साह दिखा. हर तरफ श्रद्धा, खुशी और उल्लास का माहौल रहा.

खरना के साथ ही छठ व्रत का सबसे कठिन चरण शुरू हो गया है. प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती अगले 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखेंगे. निर्जला का मतलब है कि वे इस दौरान न कुछ खाएंगे और न ही पानी पिएंगे. सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही उनका व्रत पूरा होगा. अर्घ्य का मतलब है सूर्य को जल चढ़ाना.

शनिवार को खरना की पूजा हुई. रविवार को शाम के समय डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा. सोमवार को सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत पूरा होगा. तब तक व्रती बिना अन्न और जल के रहेंगे.

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इधर, रांची में छठ पूजा को लेकर बाजारों में भी रौनक बनी हुई है. फल, नारियल, गन्ना, सूप, दउरा और पूजा से जुड़ी दूसरी सामग्री की खरीदारी जारी है. शहर के अलग अलग छठ घाटों पर भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. घाटों की साफ सफाई, रोशनी और सजावट पर खास ध्यान दिया जा रहा है.

छठ की खासियत यही है कि इसमें पूरा परिवार और समाज एक साथ जुड़ता है. खरना के मौके पर भी यही तस्वीर देखने को मिली. आस्था, परंपरा और आपसी भाईचारे के बीच अब सभी की निगाहें रविवार को अस्ताचलगामी सूर्य को दिए जाने वाले अर्घ्य पर टिकी हैं. अस्ताचलगामी का मतलब है डूबता हुआ.

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