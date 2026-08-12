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Surya Gochar 2026: सूर्य ग्रहण के तुरंत बाद अपनी राशि में लौटेंगे सूर्य, 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

Surya Gochar 2026: सूर्य ग्रहण के ठीक बाद अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे सूर्य! जानिए किन 4 भाग्यशाली राशियों के शुरू होने वाले हैं अच्छे दिन और किसे मिलेगा छप्पर फाड़ लाभ.

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सूर्य गोचर का राशियों पर प्रभाव: किन 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन?
सूर्य गोचर का राशियों पर प्रभाव: किन 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन?

Sun Transit 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजा सूर्य देव की स्थिति में बदलाव को बेहद खास माना जाता है. सभी ग्रह एक निश्चित अंतराल पर राशि परिवर्तन करते हैं, जिसका सीधा प्रभाव देश-दुनिया और सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन पर पड़ता है.पंचांग के अनुसार, बहुत जल्द सूर्य देव अपनी स्वराशि सिंह में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसे ज्योतिषीय भाषा में सिंह संक्रांति या सूर्य गोचर कहा जाता है.

सूर्य का अपनी ही राशि में जाना कुछ चुनिंदा राशियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं माना जा रहा है.इस गोचर से कई जातकों के अटके हुए काम तेजी से पूरे होंगे, मान-सम्मान में वृद्धि होगी.  करियर में भारी तरक्की के योग बनेंगे.आइए जानते हैं कि 17 अगस्त से शुरू हो रहा सूर्य का यह गोचर किन 4 भाग्यशाली राशियों के लिए बेहद शानदार रहने वाला है.

सूर्य गोचर का राशियों पर प्रभाव: किन 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन?
वैदिक ज्योतिष के मुताबिक, जब ग्रहों के राजा सूर्य अपनी ही राशि (सिंह राशि) में गोचर करते हैं, तो उनका तेज और प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है.इसका लाभ मुख्य रूप से इन राशियों को मिलने वाला है:

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सिंह राशि (Leo):
सूर्य का यह गोचर आपकी ही राशि में हो रहा है, इसलिए इसका सबसे ज्यादा और सकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर ही पड़ेगा.इस दौरान आपके आत्मबल और नेतृत्व क्षमता में जबरदस्त वृद्धि होगी.नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में प्रमोशन या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है.मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में इजाफा होगा.व्यापारी वर्ग के लिए यह समय नए सौदे करने और बड़ा मुनाफा कमाने का है.

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मेष राशि (Aries):
मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर आर्थिक मोर्चे पर बेहद फायदेमंद साबित होगा.अगर आपका पैसा कहीं लंबे समय से फंसा हुआ था, तो उसके वापस मिलने की पूरी संभावना है.संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिल सकता है.प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय सफलता दिलाने वाला रहेगा.प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी.

वृश्चिक राशि (Scorpio):
वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर करियर और कारोबार में नए द्वार खोलेगा.नौकरी में ट्रांसफर या मनचाही जगह पर पोस्टिंग की इच्छा पूरी हो सकती है.जो लोग बिजनेस में विस्तार करने की सोच रहे थे, उनके लिए यह अवधि बेहद अनुकूल है.पिता या पैतृक संपत्ति से आपको विशेष लाभ मिल सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

धनु राशि (Sagittarius):
धनु राशि के जातकों के भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.इस दौरान आपके लंबे समय से अटके हुए सरकारी या कानूनी काम आसानी से निपट जाएंगे.धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी.परिवार के साथ किसी तीर्थ स्थल की यात्रा पर जाने के योग बन सकते हैं.समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. विरोधी परास्त होंगे.

सूर्य देव को मजबूत करने और कृपा पाने के अचूक उपाय
कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होने से व्यक्ति को यश, वैभव और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है.यदि आप भी सूर्य देव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो इन आसान उपायों को अपना सकते हैं:

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रोजाना अर्घ्य दें: रोज सुबह स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें रोली, अक्षत और लाल फूल डालकर सूर्य देव को 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें.

आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ: रविवार के दिन या रोजाना सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से आत्मविश्वास बढ़ता है. करियर की बाधाएं दूर होती हैं.

दान-पुण्य: सूर्य से जुड़ी चीजें जैसे गुड़, गेहूं, तांबे के बर्तन और लाल वस्त्र का दान करना बेहद शुभ माना जाता है.

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